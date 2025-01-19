До начала запрета: в США заблокировали TikTok и не только, что видят пользователи (видео)

Кроме ТikTok, в США больше недоступен сервис CapCut

В воскресенье, 19 января, в Соединенных Штатах Америки перестал работать популярный китайский сервис для создания и просмотра коротких видео ТikTok. Примечательно, что это случилось менее чем за два часа до официального запрета данного сервиса.

Об этом сообщает CNN. Данный сервис перестал работать в субботу вечером (по американскому времени) и в ночь с субботы на воскресенье (по украинскому времени).

Сейчас пользователи ТикТока видят такое сообщение на экранах своих устройств: "Извините, TikTok сейчас недоступен. В США вступил в силу закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что сейчас вы не можете пользоваться TikTok".

Также пользователи ТикТока увидели такое сообщение: "Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и заставит нас сделать наши сервисы временно недоступными. Мы работаем над тем, чтобы восстановить наш сервис в США как можно скорее, и мы ценим вашу поддержку. Пожалуйста, оставайтесь с нами".

Кроме ТikTok, в США больше недоступен сервис CapCut. Этот сервис предназначен для редактирования видео.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Конгресс США поддержал запрет TikTok. Подробно объяснили, почему соцсеть считают опасной.