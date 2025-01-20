Трамп підпише десять указів у перший день президентства: у ЗМІ розповіли, про що вони

Укази пов’язані з найголовнішими передвиборчими обіцянками

Першого ж дня після інавгурації президент США Дональд Трамп планує підписати кілька указів. Усі вони торкнуться питань імміграції.

Про це пише NBCnews із посиланням на джерела в новій адміністрації. Наголошується, що йдеться про 10 указів, серед яких і запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні.

Оголошення надзвичайного стану дозволить направити національну гвардію та військовослужбовців на кордон, проте якими будуть їхні повноваження та завдання поки що не відомо. Також незрозуміло, скільки силовиків там буде розміщено.

У своїх передвиборчих обіцянках Трамп говорив, що скасує громадянство за правом народження, що скасує можливість претендувати на американський паспорт незалежно від міграційного статусу батьків.

Також джерело видання відзначило, що новий президент покладе край практиці "спіймай і відпусти", хоча це він обіцяв ще під час першої своєї каденції. Практика отримала назву через політику щодо нелегалів, яких часто відпускали на волю через відсутність достатньої кількості місць їхнього утримання.

Крім того, буде відновлено політику "Залишайтеся в Мексиці", яка дозволяла не пропускати мігрантів із сусідньої країни доти, доки не буде призначено зустріч для отримання притулку.

Серед інших обіцянок Трампа було продовження будівництва стіни на південному кордоні, призупинення переселення біженців, а також визнання деяких банд наркоторговців як терористичних організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сказано у планах Трампа щодо його обіцянки щодо завершення російського вторгнення в Україну.