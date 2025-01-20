Який вигляд може мати мирний план Трампа для України: є тільки два основні пункти - ЗМІ

Часто не враховується ключовий аспект — готовність держави-агресора до завершення військових дій

Станом на зараз вимальовуються лише два параметри, з якими команда новообраного президента США Дональда Трампа в перспективі може вийти на переговори. Вони стосуються завершення повномасштабної війни в Україні.

Про це розповідають джерела РБК-Україна. Вони пояснюють, що перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО.

Це питання буде зняте з порядку денного й "покладене в шухляду". Але не "викинуте у смітник".

Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. У Києві, своєю чергою, цей сценарій вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Як довів досвід АТО/ООС на Донбасі, будь-яка заморозка може перетворитись на гарячі бойові дії.

Готовність Росії та альтернативний сценарій

У багатьох обговореннях, що стосуються "дій Трампа щодо України", часто не враховується ключовий аспект — готовність держави-агресора до завершення військових дій. На цей час такої готовності немає. Російські окупанти продовжують наступальні дії на території Донбасу, і, судячи з усього, зупинятися за власною ініціативою не планують.

Попри надії Києва на те, що у 2025-му все ж вдасться досягти завершення війни, одночасно ведеться робота і над іншим сценарієм, який стосується посилення обороноздатності Збройних сил України (ЗСУ) та забезпечення готовності до можливого продовження війни. Ці завдання залишатимуться актуальними і в час період президентства Дональда Трампа.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп доручив організувати розмову з Путіним.