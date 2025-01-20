Джо Байден показав останнє фото на посаді президента

За лічені години до інавгурації Трампа Байден показав фото із дружиною Джилл Байден

Президент Америки Джо Байден за лічені години до інавгурації Трампа вирішив показати в мережі останнє селфі з дружиною Джілл. Саме сьогодні, 20 січня, він передасть владу в Америці до рук новообраного президента Трампа.

У своєму твіттер-акаунті Джо Байден опублікував миле селфі з дружиною Джилл, на якому вони зображені на порозі Білого дому. Саме там президентське подружжя зустріне своїх наступників — Дональда та Меланію Трамп на традиційне чаювання перед офіційною частиною інавгурації новообраного президента.

Як видно, на знімку Джо та Джилл Байден при повному параді і радісно посміхаються. У підписі до публікації 46-й президент США написав про свою любов до Америки.

"Ще одне селфі на дорогу. Ми любимо тебе, Америка", — йдеться у підписі до фотографії.

Зазначимо, що у понеділок, 29 січня, відбудеться інавгурація 47-го президента США республіканця Дональда Трампа. Присяга нового президента запланована на 19:00 за київським часом. Святковий парад розпочнеться о 21:00, а вечірні бали після — 23:00.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" нагадував, як виглядала перша леді Меланія на інавгурації Дональда Трампа у 2017 році. Тим часом усі очікують, яке вбрання обере перша леді на другу інавгурацію чоловіка.