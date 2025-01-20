Трамп подпишет десять указов в первый день президентства: в СМИ рассказали, о чем они

Указы связаны с самыми главными предвыборными обещаниями

В первый же день после инаугурации президент США Дональд Трамп планирует подписать несколько указов. Все они коснутся вопросов иммиграции.

Об этом пишет NBCnews со ссылкой на источники в новой администрации. Отмечается, что речь идет о 10 указах, среди которых и введение режима чрезвычайного положения на границе.

Объявление чрезвычайного положения позволит направить национальную гвардию и военнослужащих на границу, однако каковы будут их полномочия и задания пока не известно. Также непонятно, сколько силовиков будет там размещено.

В своих предвыборных обещаниях Трамп говорил, что отменит гражданство по праву рождения, что отменит возможность претендовать на американский паспорт вне зависимости от миграционного статуса родителей.

Также источник издания отметил, что новый президент положит конец практике "поймай и отпусти", хотя это он обещал еще во время первой своей каденции. Практика получила название из-за политики в отношении нелегалов, которых часто отпускали на волю из-за отсутствия достаточного количества мест их содержания.

Кроме того, будет возобновлена политика "Оставайтесь в Мексике", которая позволяла не пропускать мигрантов из соседней страны до тех пор, пока у ни не будет назначена встреча для получения убежища.

Среди прочих обещаний Трампа было продолжение строительства стены на южной границе, приостановка переселения беженцев, а также признание некоторых банд наркоторговцев, как террористических организаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сказано в планах Трампа относительно его обещания по завершению российского вторжения в Украину.