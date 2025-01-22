Вікно можливостей. За скільки Трамп може закінчити війну в Україні, в країні НАТО заінтригували прогнозом

Заява пролунала у Давосі

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що новому главі США Дональду Трампу знадобиться від трьох до шести місяців, щоб закінчити війну Росії проти України. Він наголосив, що врегулювання має враховувати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

"Я думаю, що терміни такі, що 24 години (за які Трамп у ході передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну, — ред.) перетворилися на проміжок десь між трьома та шістьма місяцями", — сказав Олександр Стубб Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Політик додав, що рішення щодо завершення війни не має стати "Афганістаном 2.0". Адже в цьому випадку посередників будуть звинувачувати у продажі України.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Александром Стуббом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зеленський подякував за допомогу, політики обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти Росії, повідомили на сайті глави держави.

Александр Стубб та Володимир Зеленський

"Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – наголосив президент Фінляндії.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп поставив завдання своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу закінчити війну Росії проти України за 100 днів. Проте майже ніхто не вірить, що йому це вдасться, зокрема й росіяни.