Маск вперше прокоментував свій дивний жест на інавгурації Трампа

Деякі телеканали вирізали цей момент з запису етеру

Американський мільярдер Ілон Маск вперше прокоментував свій дивний рух на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа. Адже він був настільки радий цій події, що навіть підняв руку в жесті, що асоціюється з привітанням нацистів.

Як зазначив Маск у дописі у мережі Х, пошук усюди "Гітлерів" дуже набрид і втомив. Адже мільярдера сильно захейтили після вищевказано жесту.

"Чесно, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі — Гітлери" вже дуже набридла", — написав Маск.

Зауважимо, що після інавгурації Трампа, Маск під час свого виступу зробив жест, схожий на нацистське привітання. Цей момент потрапив у прямий ефір американських каналів. Але деякі з них все ж таки вирізали його.

Попри це, фрагмент уже розлетівся мережею, де користувачі здебільшого трактують цей жест як нацистський.

Коментуючи це Маск також прикріпив фото свого допису, де наголосив, що підтримує республіканців, а демократи на тлі цього "розгортають свою брудну кампанію" проти нього.

Нагадаємо, на інавгурації Трампа було щонайменше три українки. Однією з них була Олександра Ніколаєнко, Міс Україна 2001, яка прибула на інавгурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном. Друга – Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах, а третя — колишня прем’єрка України Юлія Тимошенко, яку помітили на інавгураційному молебні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп представив список членів своєї нової адміністрації. Вже відомо, хто туди потрапив.