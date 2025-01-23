У Маска та Трампа виникли перші розбіжності

У мільярдера є судовий позов проти гендиректора однієї з компаній, що беруть участь у програмі

Не минуло й дня з інавгурації президента США Дональда Трампа, а його соратник, мільярдер Ілон Маск уже критикує його рішення. Під роздачу потрапив проєкт Stargate, який має зайнятися розвитком інфраструктури штучного інтелекту у країні.

Напередодні Трамп сказав, що компанії SoftBank, OpenAI та Oracle вкладуть у запуск проєкту 100 мільярдів доларів із перспективою збільшити інвестиції до 500 мільярдів. Проте, як пише CNN, Маск вже висловив своє невдоволення проєктом.

"У них насправді немає грошей. SoftBank забезпечив менше ніж 10 мільярдів доларів. У мене є на це достовірні відомості", — написав мільярдер у соцмережі X.

Видання підкреслює, що настільки виражена критика звучить від людини, яку вважають одним із найближчих прихильників Трампа.

При цьому зазначається, що Маск має розбіжності із засновником OpenAI Семом Альтманом, які вилилися в судовий розгляд. У своєму позові Маск стверджував, що дітище Альтмана ChatGPT відмовилося від некомерційної мети та зарезервувало деякі свої функції для приватних клієнтів.

На слова мільярдера довелося реагувати навіть речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

"Американський народ повинен повірити президенту Трампу і цим генеральним директорам на слово — ці інвестиції приходять у нашу велику країну, а разом з ними приходять і американські робочі місця", — сказала вона, зазначивши, що противники США на кшталт Китаю сильно просунулися в цих технологіях.

Сам Альтман також спростував слова Маска, запропонувавши відвідати перший об’єкт, що вже будується у рамках проєкту Stargate.

"Я розумію, що те, що добре для країни, не завжди оптимальне для ваших компаній, але я сподіваюся, що у вашій новій ролі ви ставитимете (Америку) на перше місце", — відповів він Маску в соцмережі X.

Варто зазначити, що Маск встиг відзначитись на інавгурації Трампа, виконавши "римське вітання", яке асоціюється з нацистами. Сам він після цього заявив, що це "брудні трюки" його опонентів.