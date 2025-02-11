До Москви прилетів поважний гість від Трампа. Цього не траплялося з початку повномасштабної війни в Україні

На Flightradar24 було зафіксовано, що літак бізнес-класу вранці увійшов до повітряного простору Росії

До Москви із Вашингтона прибув літак бізнес-класу Gulfstream G650ER. На його борту може перебувати близький помічник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Про це у вівторок, 11 лютого, повідомляє OSINTdefender у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Зазначається, що такі дані також були зафіксовані на сервісі Flightradar24.

"Літак бізнес-класу Gulfstream G650ER, який вилетів учора з Вашингтона (округ Колумбія) і, як стверджується, належить Стіву Віткоффу, спеціальному посланнику на Близькому Сході й близькому помічнику президента США Трампа, увійшов у повітряний простір Росії й та наближається до Москви", — йдеться у повідомлені.

Скріншот з Flightradar24

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про приліт до Москви Стіва Віткоффа. За його словами, нібито жодних контактів не планується.

Хто такий Стів Віткофф

Це американський мільярдер, інвестор у нерухомість та забудовник, який обіймає посаду спецпосланця США на Близькому Сході з 20 січня 2025 року.

Він народився 15 березня 1957 року в Бронксі. Здобув ступінь доктора права в Університеті Хофстра. Працював у юридичній фірмі з нерухомості Dreyer & Traub, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

У 1985 році об’єднався з колегою-юристом Dreyer & Traub Лоренсом Глюком і заснував Stellar Management та придбав дешеві будівлі у Вашингтон-Хайтс, Манхеттен. Нагромадив невеликий портфель будівель і 1995 року розширив свою діяльність на Нижній Манхеттен, купивши кілька дешевих офісних будівель. В 1996 йому вдалося отримати фінансування від Credit Suisse First Boston для купівлі 33 Maiden Lane, 27-поверхової вежі, спроектованої Філіппом Джонсоном.

Віткофф живе у Верхньому Іст-Сайді на Манхеттені. У 1987 році він одружився з Лорен Раппопорт. У них троє синів. У 2011 році їхній 22-річний син Ендрю помер від передозування оксиконтину.

ЗМІ повідомляли, що Стів Віткофф також займався питанням Гази. Він їздив до Єрусалиму на зустріч із прем’єр-міністром цієї країни Біньяміном Нетаньяху у присутності міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца та представників ізраїльських служб безпеки. Сторони обговорили укладання угоди щодо заручників та припинення вогню в Газі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що із призначенням представника США по Україні та Росії стався курйоз.