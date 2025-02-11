"Вона повинна і буде зупинена": Трамп зробив емоційну заяву про припинення війни

Політик також згадав про фінансові витрати Америки "по всьому світу"

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що у питанні врегулювання війни Росії проти України зовсім скоро буде поставлено крапку. За його словами, ця війна принесла надто багато "смертей та руйнувань" і вона "повинна і буде" зупинена.

Про це політик написав у соцмережі "Х". Трамп також наголосив, що до Києва прибуде міністр фінансів США Скотт Бессент, який проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ця війна повинна і буде закінчена найближчим часом — занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а толку мало. КОЛИ АМЕРИКА СИЛЬНА, В УСЬОМУ СВІТІ ЦАРИТЬ МИР", — ідеться в повідомленні.

Дональд Трамп також підтвердив візит в Україну міністра фінансів США Скотта Бессента, який зустрінеться з Володимиром Зеленським. Які питання обговорюватимуть під час спілкування — не уточнюється.

Візит Скотта Бессента може бути пов’язаний із заявами Трампа про те, що США мають отримати доступ до природних ресурсів України, незалежно від результатів російсько-української війни та можливих мирних домовленостей. Про це новообраний президент США сказав в інтерв’ю Fox News.

Трамп наголосив, що подальша безоплатна допомога Україні суперечить інтересам США. На його думку, Вашингтон має отримати матеріальну компенсацію за надану підтримку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він обговорив із президентом Путіним війну в Україні під час перших підтверджених переговорів між двома лідерами за майже три роки.

Майк Уолц, радник з національної безпеки США, також підтвердив, що Вашингтон спілкується з Москвою. "Звичайно, йде багато делікатних розмов", — сказав він і додав, що Трамп був би готовий використати санкції та мита проти Росії, щоб спробувати змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо України.

Однак, думки Вашингтона та Москви розходяться щодо прогресу в цьому питанні, пишуть західні ЗМІ. Кремль відмовився від коментарів, проте високопоставлений російський чиновник спробував зменшити очікування якнайшвидшого припинення вогню в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп може завдати удару по російським військам на території України за однієї умови. Але у цьому випадку підвищиться ризик викликати неконтрольовану ескалацію між ядерними державами.