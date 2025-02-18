Медовий місяць Путіна та Трампа наражає на небезпеку весь цивілізований світ

Кожен крок американської сторони посилює росіян

У вівторок, 18 лютого, делегації Сполучених Штатів та Росії зустрілися у Саудівській Аравії для обговорення досягнення можливої угоди про припинення російсько-української війни. За підсумками зустрічі перемовники погодили чотири принципи роботи над миром в Україні.

"Телеграф" дізнався, що про це думають експерти. Один з них вважає, що американська сторона надто поступлива. За інсайдом іншого, в українському треці вже з'явилися поступки щодо УПЦ МП та Великоднє перемирʼя. Але про все по черзі.

Про що домовилися американці та росіяни

Держсекретар США Марко Рубіо розповів, що в Ер-Ріяді Штати та Росія погодили 4 принципи за підсумками переговорів щодо України. Зокрема:

1. У Москві та Вашингтоні мають відновити нормальне функціонування дипломатичних місій.

"Щоб ми могли продовжувати цей процес, нам необхідно, щоб дипломатичні представництва працювали та функціонували у нормальному режимі", — пояснив Рубіо.

2. Кожна зі сторін має призначити високопоставлених осіб у переговорні групи для роботи над завершенням війни в Україні.

"Ми призначимо команду високого рівня, яка займеться переговорами та пошуком рішення, яке буде стійким та прийнятним для всіх залучених сторін", — наголосив держсекретар США.

3. Обговорення геополітичного та економічного співробітництва почнеться після закінчення конфлікту в Україні.

"Ми повинні почати вивчати перспективи співпраці у геополітичній та економічній сферах, які можуть відкритися внаслідок завершення війни", — наголосив Рубіо.

4. Обидві сторони продовжать активну участь у переговорах.

"П'ятеро учасників сьогоднішніх зустрічей продовжать брати участь у цьому процесі, щоб забезпечити його продуктивний розвиток", — каже американський держсекретар.

Медовий місяць Путіна та Трампа може привести до банкрутства весь цивілізований світ

Політолог Роман Єделєв вважає, що зарано говорити про практичні результати цього процесу, тому що зараз від обох сторін переговорів ми чуємо лише хороше одне про одного. Він впевнений, що і сьогоднішні переговори пройшли в подібній доброзичливій атмосфері.

"Це такий собі медовий місяць, коли повністю співпадають інтереси обох сторін. Путіну потрібна зустріч з Трампом, щоб продемонструвати свою силу усьому світу, в тому числі державам Глобального півдня, Трамп у зустрічі з Путіним бачить можливість завершення принаймні гарячої фази війни", – пояснив експерт.

За його думкою, логіка Путіна беззаперечна в той час, як логіка Трампа нам здається загрозливою. Але, попри її небезпеку, цю логіку теж можна зрозуміти: Трамп хоче зупинити або хоча б призупинити активні бойові дії. І, скоріш за все, прийняв погляд групи радників, яка переконана, що саме від очільника Кремля залежить досягнення результату. Не від України, не від США, а від Путіна. У цьому найбільша небезпека для нашої країни.

"Російська сторона підлещується до американців, а американська сторона йде на поступки росіянам. Саме на поступки, адже кожен з цих принципів є вигідним росіянам – саме адміністрація Байдена відмовилася від усього переліченого, не росіяни. При цьому, представникам США на сьогодні треба продемонструвати свою ефективність і організувати зустріч. Тому держсекретар Рубіо, якого складно звинуватити у проросійських поглядах, буде дуже обережним у своїх висловлюваннях, щоб не завадити зустрічі на найвищому рівні", – стверджує Єделєв.

Він впевнений, що одним з наслідків є те, що росіяни зараз можуть тягнути з організацією такої зустрічі, витискаючи з американської сторони все більше і більше поступок і вигідних для себе заяв. Тобто переговорна позиція абсолютно нерівна. І в таку позицію американці загнали себе самі своїми попередніми заявами.

"Якщо ж росіяни погодяться на швидку зустріч, то президент Трамп буде дякувати Путіну за це і назве це прикладом ефективної співпраці. Тобто у росіян зараз повна свобода вибору поведінки і кожен крок принесе певну вигоду. Кожен крок американської сторони, своєю чергою, посилює росіян", – вважає політолог.

Саме тому адміністрація Байдена і не вдавалася до таких кроків, бо розуміла їхні наслідки, пояснює експерт. Нинішня адміністрація вирішила ризикнути, повіривши у business as usual. Що, зважаючи на кількість банкрутств бізнесів Дональда Трампа, цілком у його стилі. Тільки тепер збанкрутувати може не один бізнес, а весь цивілізований світ.

Що кажуть інші експерти

Директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк вважає третій пункт ключовим. На його думку, йдеться про мрію Дональда Трампа відірвати Росію від Китаю та про "дуже гаряче бажання росіян дуже швидко зняти санкції".

"Щодо чотирьох пунктів CNN – це правда, а офіційна позиція ввечері буде опублікована. Є конспект того, що хотіла проговорити американська сторона. Там є й дедлайн припинення бойових дій (Великоднє перемирʼя), вибори в Україні й розміщення військових контингентів і озброєння які передадуть нам. А також поступки щодо УПЦ МП тощо", – розповів політичний експерт Віталій Кулик.

На питання журналіста про те, чому США хвилює питання УПЦ МП, Кулик відповів: "Лобісти пішли в бій. Як жест доброї волі".

Політолог та політконсультант Ігор Рейтерович звернув увагу на другий пункт, який, за його словами, свідчить, що сторони домовились домовлятися.

Раніше ми розповіли всі подробиці в форматі онлайн про переговори американської та російської делегацій у Саудівській Аравії, які викликали занепокоєння та лють в Україні.