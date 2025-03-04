Раніше опікувалася реслінгом, а тепер — освітою США: що відомо про нове призначення в уряді Трампа

Новому міністру 76 років

Лінда Макмен стала міністром освіти в уряді Дональда Трампа. Раніше вона була гендиректором реслінгу (театралізована спортивна боротьба з елементами бойових мистецтв та театральної вистави) WWE та спонсором республіканської партії.

Її кандидатуру затвердив Сенат, повідомляє CNN. 51 член Сенату виступив за це рішення, 45 — проти.

Що відомо про Лінду Макмен

Макмен не має педагогічної освіти. Під час першої каденції Трампа вона 2 роки обіймала посаду адміністратора Управління у справах малого бізнесу.

Вона балотувалася на посаду міністра торгівлі. Макмен була головним донором і першим прихильником Трампа, коли він вперше балотувався в Білий дім.

Разом із чоловіком Вінсом Макменом вони заснували компанію спортивних розваг Titan Sports, Inc. (нині WWE), де з 1980 по 2009 рік обіймала посади президента та генерального директора. Під її керівництвом компанія виросла з регіонального підприємства на північному сході до великої транснаціональної корпорації.

Вона займалася стратегічним розвитком компанії, керувала медійними проєктами та впроваджувала нові ініціативи, зокрема платні трансляції шоу та розширення бренду до рівня мультимедійної імперії. У 2009 році Лінда вирішила піти в політику: двічі балотувалася до Сенату США від штату Коннектикут, а згодом приєдналася до команди Дональда Трампа.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп все ж таки підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари. Піднебесна негайно завдала удару у відповідь.