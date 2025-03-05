Насувається буря? Глава Пентагону палко відповів на заяву Китаю про війну

США прагнуть співпрацювати над умовами для мирного співіснування, але...

США готові до війни з Китаєм – таку заяву зробив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет. За його словами, країна готова до потенційного військового конфлікту з Китаєм після того, як Пекін висунув погрози у відповідь на тарифи, введені Дональдом Трампом.

Про це глава Пентагону заявив в етері FoxNews. Він підкреслив, що такі розмови є однією з причин, чому в США зайнялися відновленням армії та посиленням стратегії стримування.

"Ми готові. Той, хто прагне миру, повинен готуватися до війни", – сказав політик.

За словами міністра, сучасний світ є небезпечним та переповненим потужними країнами, які "мають різні ідеології" та швидко збільшують свої оборонні витрати для впровадження нових технологій.

"Вони хочуть витіснити США", – додав Хегсет.

Очільник оборонного відомства також зазначив, що для того, щоб стримувати війну з Китаєм та іншими країнами, Сполучені Штати повинні залишатися сильними. За його словами, це є ключовим чинником для досягнення миру. Однак, він зазначив, що США не прагнуть війни з Китаєм і будуть працювати над можливостями для мирного співіснування, одночасно зміцнюючи свої оборонні можливості в регіоні Індо-Тихоокеанського басейну.

"Якщо війна — це те, чого хочуть США, хай то буде тарифна війна, торгова чи будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", – дописали на сторінці Китайського посольства в США у соціальній мережі X.

Хегсет також додав, що президент США розуміє важливість сили для досягнення миру, та зазначив, що наявність добрих відносин між президентом США і китайським лідером Сі Цзіньпіном може стати основою для майбутніх партнерств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 лютого Трамп підписав укази про введення проти Китаю рекордного обсягу торгових мит. Вони торкнулися товарів на загальну суму в 600 мільярдів доларів. Вже 4 березня Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари.