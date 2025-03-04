Трамп сам не розуміє, як втілює план Китаю: експерт про пастку для США

Експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra розповів, як дії Трампа підіграють політиці Китаю

Погіршення відносин між США та Європою відкриває для Китаю можливість посилити свій вплив на європейському континенті. Для цього йому доведеться використовувати стратегію "стратегічної автономії Європи".

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Антона Ганоцького, експерта з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra, підготовленому для "Телеграфу". У ньому зазначається, що після приходу Дональда Трампа до влади євроатлантичний союз переживає глибоку кризу.

Китай натомість прагне скористатися цією ситуацією для зменшення американського впливву на Європу та налагодження власних відносин з ЄС без посередництва США.

Пекін підтримує ідею "стратегічної автономії Європи", яка передбачає незалежну від Вашингтона політику та зниження американського впливу на європейські країни. США, своєю чергою, поглиблюють напруженість, зокрема через запровадження 25% мит на товари з ЄС і демонстративне нехтування європейськими інтересами. Показовим стало і приниження президента України Володимира Зеленського під час його візиту до Білого дому, що викликало резонанс серед європейських лідерів.

Тим часом Китайська Народна Республіка активно використовує непорозуміння між Вашингтоном і Брюсселем для формування іміджу стабільного партнера. На Мюнхенській конференції з безпеки після жорсткої антиєвропейської промови віцепрезидента США Джей Ді Венса, міністр закордонних справ КНР Ван Ї виступив з поміркованими тезами про "необхідність стабільних відносин" та "включення всіх сторін у переговорний процес щодо України".

"На фоні хаотичної та антиєвропейської політики Трампа, Китай починає виглядати як менше зло та більш конструктивний партнер. І це дуже велика загроза", – зазначив експерт.

КНР не лише використовує напруженість у відносинах між США та Європою, а й посилює її і таким чином просуває одну зі своїх ключових геополітичних цілей – покращення відносин з ЄС та поглиблення трансатлантичного розколу, що зароджується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай, який досі дотримувався формальної нейтральності щодо війни в Україні попри фактичну підтримку Росії, заявив про готовність сприяти мирним переговорам.