Надвигается буря? Глава Пентагона горячо ответил на заявление Китая о войне

США стремятся сотрудничать над условиями для мирного сосуществования, но...

США готовы к войне с Китаем – такое заявление сделал министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. По его словам, страна готова к потенциальному военному конфликту с Китаем после того, как Пекин выдвинул угрозы, в ответ на тарифы, введенные Дональдом Трампом.

Об этом глава Пентагона заявил в эфире FoxNews. Он подчеркнул, что такие разговоры — одна из причин, почему в США занялись восстановлением армии и усилением стратегии сдерживания.

"Мы готовы. Тот, кто стремится к миру, должен готовиться к войне", – сказал политик.

По словам министра, современный мир опасен и переполнен мощными странами, которые "имеют разные идеологии" и быстро увеличивают свои оборонные расходы для внедрения новых технологий.

"Они хотят вытеснить США", – добавил Хегсет.

Глава оборонного ведомства также отметил, что, для того чтобы сдерживать войну с Китаем и другими странами, Соединенные Штаты должны оставаться сильными. По его словам, это ключевой фактор для достижения мира. Однако он отметил, что США не стремятся к войне с Китаем и будут работать над возможностями для мирного сосуществования, одновременно укрепляя свои оборонные возможности в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

"Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца", – дописали на странице Китайского посольства в США в социальной сети X.

Хегсет также добавил, что президент США понимает важность силы для достижения мира и отметил, что наличие хороших отношений между президентом США и китайским лидером Си Цзиньпин может стать основой для будущих партнерств.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 14 февраля Трамп подписал указы о введении против Китая рекордного объема торговых пошлин. Они затронули товары на общую сумму в 600 миллиардов долларов. Уже 4 марта Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары.