Хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна. Серед моряків можуть бути українці

Судно везло автомобілі з Туреччини до Індії

Єменські повстанці-хусити, які у листопаді 2023 року захопили в Червоному морі судно Galaxy Leader, відпустили всіх членів екіпажу. За попередніми даними, на борту судна могли перебувати й українські громадяни.

Про це повідомляє видання Associated Press. Цей жест продиктований бажанням хуситів підтримати рішення про припинення вогню у секторі Газа.

Хусити також заявили, що вони звільнили екіпаж судна з 25 осіб, серед яких були моряки з Філіппін, Болгарії, Румунії, України та Мексики.

"Цей крок здійснюється на підтримку угоди про припинення вогню в секторі Газа", — йдеться в заяві хуситів, опублікованій на контрольованому повстанцями інформаційному агентстві SABA.

Відомо, що моряків передали арабському Оману, який виступив в якості посередника під час переговорів про звільнення екіпажу. Звільнення моряків може бути спробою заслужити прихильність США, хоча судно, як і раніше, залишається пришвартованим біля єменського портового міста Ходейда.

Варто зазначити, що інформацію про присутність серед моряків громадян України офіційно ніхто не прокоментував.

Що відомо про захоплення судна Galaxy Leader

Судно Galaxy Leader захопили в Червоному морі 19 листопада 2023 року. Корабель прямував із Туреччини до Індії під прапором Багамських островів і його орендувала компанія з Японії. Однак хусити захопили його нібито через зв'язок з ізраїльським бізнесменом Рамі Унгаром, який відомий як один із найбагатших людей в Ізраїлі.

Тоді ЗМІ писали про те, що серед 25 членів екіпажу є українці. У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський сказав, що в полоні хуситів — четверо українських моряків, але жодних деталей не уточнив.

Нагадаємо, з моменту початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа в жовтні 2023 року хусити атакували понад 100 торгових суден за допомогою ракет і безпілотників.

Бойові дії у секторі Газа розпочалися після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді терористи вбили 1200 людей та захопили близько 250 заручників. Частину полонених згодом було звільнено під час обмінів, але кілька було вбито.

Армія оборони Ізраїлю у відповідь розпочала масштабну військову операцію проти ХАМАСу. За інформацією міністерства охорони здоров’я Гази, яке контролює ХАМАС, кількість загиблих досягла 45 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 19 січня, у Секторі Газа почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ). Того ж дня бойовики ХАМАС передали перших ізраїльських заручників представникам Червоного Хреста.