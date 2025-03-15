Маск припинив фінансування групи з порятунку українських дітей, викрадених РФ

Він продовжує свою антиукраїнську політику

Ілон Маск, який влаштував масштабні скорочення у фінансуванні уряду США, призупинив роботу команди Єльського університету, яка була дуже важливою для України. Вона допомогла врятувати сотні українських дітей, викрадених Росією.

Як повідомляє Mirror, раніше Уряд США фінансував групу дослідників із Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, які використовували технології з відкритим кодом для відстеження зниклих українських дітей. Свої висновки дослідники передавали владі України, щоб допомогти повернути їх додому.

Завдяки їхнім зусиллям сотні дітей повернулися додому. Проте через нещодавні скорочення федерального фінансування Ілоном Маском, ця робота припиниться.

Як писав "Телеграф", постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко повідомив, що російські окупанти з початку повномасштабної війни незаконно депортували в Росію 19 546 українських дітей. Ще 1700 дітей, які стали жертвами російської агресії, просто зникли безвісти. Україна вимагає від міжнародних організацій активної участі в процесі повернення цих дітей додому.