Розізлився не через нацбезпеку: як насправді Трамп відреагував на злив секретних планів США – ЗМІ

Скандал досі не утихає

Попри публічну підтримку, яку Дональд Трамп висловив своєму раднику з нацбезпеки Майку Волтцу після скандалу з витоком даних про військову операцію, за лаштунками ситуація в Білому домі залишається складною.

Про це пише Politico з посиланням на численні джерела, наближені до адміністрації. За словами інформаторів, Трамп був "дуже злий" та підозріло ставився до самого факту, що у Волтца в телефоні був збережений номер головного редактора The Atlantic Джеффрі Ґолдберга.

Саме останній випадково потрапив до групового чату в Signal, де обговорювались деталі удару США по хуситах у Ємені

"Президент був розлючений, що Волтц міг бути таким дурним", – заявив один із співрозмовників видання. Разом з тим, президент США не був засмучений через питання національної безпеки, оскільки операція проти хуситів була успішною.

Хоча офіційно Трамп назвав Волтца "хорошою людиною" та запевнив, що він "засвоїв урок", внутрішні кола не виключають, що це ще не кінець цієї історії. Кілька союзників президента США припускають, що ця ситуація поставила його у вразливе становище.

Ситуація стала особливо болючою для адміністрації, яка пишалася відсутністю витоків інформації на відміну від першого президентського терміну Трампа. Нинішній скандал став першим гучним провалом в умовах суворої дисципліни, яку запровадила голова адміністрації Сьюзан Вайлз. Саме тому, на думку джерел, реакція Білого дому була такою стриманою – звільнення Волтца могло б відкрити "ящик Пандори".

Інцидент ускладнює й особисте ставлення Трампа до The Atlantic, яке він давно вважає ворожим. Особлива неприязнь до видання сформувалася у нього у 2018 році після того, як журнал опублікував резонансний матеріал із заявами, що Трамп нібито відмовився відвідати американський військовий цвинтар під Парижем, заявивши, що "йому нецікаво бачити місце, де поховані лузери". До того ж саме The Atlantic одним із перших закликав до його імпічменту, коли розмістив у 2019 році слово "IMPEACH" на обкладинці.

Хоча Волтц взяв на себе повну відповідальність за інцидент та заявив, що він "припустився помилки", багато хто в оточенні Трампа вважають, що довіра до нього серйозно підірвана. Один із радників президента навіть попередив:

"Якщо президент починає сумніватися у чиємусь розумінні ситуації чи лояльності – це може бути лише питанням часу".

До речі, пропонуємо читачам відповісти на сторінці "Телеграфу" у Facebook, чи слідкують вони за скандалом навколо зливу секретної інформації чиновниками США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф був доданий до надсекретного чату Signal саме в той день, коли відвідував Москву. За даними журналістів, після бомбардування позицій хуситів Віткофф надіслав у чат п'ять емодзі, серед яких були два американські прапори.