У Трампа усвідомили, що зробили дурість: для популярного товару зробили виняток у митах

США придумали, як обходити свої ж мита

Адміністрація американського президента Дональда Трампа зробила винятки з торгівельного мита для комп’ютерів, смартфонів та іншої електроніки. Подібні речі рідко виробляються у США, а без імпорту ціни для споживачів на популярні гаджети можуть піднятися у рази.

Про це пише Bloomberg з посиланням на постанову митної служби США. Зазначається, що документ дає виняток для всього світу, включаючи і Китай, проти якого вже діють 145% мита на весь імпортний товар.

У список потрапили смартфони, ноутбуки, жорсткі диски, процесори та чіпи пам’яті. Крім того, в списку вказано обладнання, яке використовується для виробництва напівпровідників.

При цьому тарифи Трампа могли торкнутися не лише китайських компаній, а й американських. Наприклад, це могло б вдарити по Apple, основна частина виробничих потужностей якого знаходиться в країнах Південно-Східної Азії, включаючи Китай.

Видання зазначає, що винятки можуть бути скасовані так само швидко, як і запроваджені. Проте сам факт їхньої наявності свідчить про те, що чиновники Вашингтона можуть гнучкіше встановлювати тарифи на конкретну продукцію, якщо в цьому виникне така потреба.

Варто зазначити, що у 2024 році США імпортували комп’ютерну техніку майже на 140 мільярдів доларів. Найбільшими експортерами у цьому плані є Китай, Мексика та Тайвань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме iPhone, якщо виробництво смартфонів буде повністю перенесено до Сполучених Штатів.