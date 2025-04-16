Трамп назвав Байдена "сонним Джо" та звинуватив у "старих гріхах"

Суперечка між американськими політиками триває

Полеміка між чинним президентом США Дональдом Трампом та його попередником Джо Байденом набирає обертів. У відповідь на критику з боку Байдена, який заявив про "безпрецедентні руйнування", спричинені новою адміністрацією менш ніж за 100 днів, Трамп публічно назвав Байдена "найгіршим президентом в історії США".

Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social. У пості він звинуватив колишнього президента США у провальній міграційній політиці та стверджував, що Байден "дозволив мільйонам злочинців, включаючи вбивць, наркоторговців і людей, звільнених із в'язниць і психіатричних закладів по всьому світу, потрапити в країну через небезпечний і неконтрольований кордон".

"Вибачте, але моя робота — виганяти звідси цих убивць і головорізів. Саме для цього мене й обрали", — написав Трамп.

Прізвисько "Сонний Джо" (Sleepy Joe) Дональд Трамп почав активно використовувати щодо Джо Байдена ще під час президентської кампанії. Цей ярлик мав на меті сформувати в суспільстві образ Байдена як повільного, млявого та когнітивно слабкого політика, який нібито не здатен ефективно керувати країною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що критика з боку Байдена пролунала на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю. Там він заявив, що адміністрація Трампа паралізувала роботу державних служб, скоротила штат і завдала серйозної шкоди системі соціального забезпечення.