"Сильне розуміння політичного царства": який образ обрала Іванка Трамп на інавгурацію свого батька

Іванка Трамп одягнулася у стилі, який більше був характерний для часів закінчення Другої світової війни

На інавгурації нового президента США Дональда Трампа були присутні майже члени його родини. Ми вже розповідали про образ дружини нового президента США, Меланії Трамп. Іванка Трамп, перша донька президента, обрала не менш цікавий образ, який вже встигли порівняти з "королівським".

Зокрема про це сказала експерт з моди Лорен Ротман виданню BBC. Вона зазначила, що стиль Іванки схожий більше на королівську сім'ю, а не на родину демократично обраного президента.

"Ми бачимо трохи стилю принцеси Кейт. Її (Іванки) погляд [на це] насправді є сигналом, який вказує на її сильне розуміння політичного царства", – сказала експерт.

Загалом Іванка Трамп одягнулася у стилі, який більше був характерний для часів закінчення Другої світової війни – затягнута у смарагдово-зелений костюм фігура нагадувала силует пісочного годинника. Вбрання першої дочки нового президента нагадало про стиль, який на обох інавгураціях Рональда Рейгана носила його жінка Ненсі, що може бути очевидним натяком на "сильний стиль" як Рейгана, так і Трампа.

Зазначимо, на інавгурації президента США Дональда Трампа було щонайменше дві відомі українки, які отримали місця у ротонді Капітолія. Однією з них була Олександра Ніколаєнко, Міс Україна 2001, яка прибула на інавгурацію разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном. Інша – Оксана Маркарова, посол України у Сполучених Штатах.

Як повідомлялося раніше, Трамп не зміг поцілувати свою дружину Меланію, оскільки це не дозволили зробити довгі поля її капелюха. У результаті він вдав, що нічого не сталося і продовжив інавгурацію, як ні в чому не бувало.