Причина вас здивує. Чому улюблений син Трампа не приїхав на виступ батька у Конгресі

На виступі Трампа перед Конгресом були всі його діти, окрім улюбленого сина

Беррона називають улюбленим сином Дональда Трампа, оскільки він наймолодший. Хлопцеві вже 18 років, і він вперше голосував на виборах у США, очевидно, за свого батька. Однак на важливому виступі Дональда Трампа в Конгресі 4 березня, який став рекордним, Беррона не було. І тому є важлива причина.

"Телеграф" розповість, що відомо про молодшого сина Трампа і чому він не був присутнім на виступі батька у Конгресі.

Беррон Трамп — єдиний син Меланії та Дональда

Беррон народився 2006 року — через рік після весілля Дональда та Меланії Трамп. Він став наймолодшою і п’ятою дитиною президента США і єдиним сином у першої леді.

Меланія та Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Меланія сама доглядала маленького Беррона, без помічниць і нянь. А Дональд Трамп хоч не хотів міняти підгузки маленькому синові, все ж таки приділяв йому багато уваги. Саме тому хлопчика називали найулюбленішою дитиною президента.

У першу каденцію Трамп Беррон був ще маленьким і йорго не сильно задіювали у передвиборчій кампанії батька. Проте все змінилося у 2024 році, коли Трамп балотувався на другий термін. Цього разу вже 18-річний Беррон допомагав батькові в агітації та залученні молоді до виборів, а також роздавав поради 78-річному Дональду.

Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Зараз Беррон Трамп навчається на першому курсі Нью-Йоркського університету. Він посилено вивчає математику та програмування, мабуть, плануючи пов’язати з цим свою кар’єру в майбутньому.

І саме через навчання улюблений син не зміг бути присутнім у Вашингтоні на історичній промові Дональда Трампа перед Конгресом. У хлопця цього тижня заняття в університеті, тому він не поїхав до Вашингтона, пише видання Daily Mail. При цьому всі старші діти президента США підтримували його під час цього важливого заходу. Була також перша леді Меланія Трамп, яка здивувала вибором вбрання для цієї публічної появи.

Меланія, Дональд та Беррон Трамп. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 моментів промови Трампа перед Конгресом. Цитата Зеленського, Гренландія та "Покахонтас".