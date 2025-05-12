Трамп анонсував нове "історичне рішення": тепер взявся за ціни на ліки

Трамп вважає, що ціни на фармацевтичні препарати в США впадуть на 30-80%

Президент США Дональд Трамп анонсував чергове "історичне рішення", яке стосується цін на ліки, які відпускаються за рецептами. На його думку, США зможуть заощадити "трильйони доларів", якщо рішення буде реалізоване.

Про це президент США написав у власній соцмережі Truth Social. Він заявив, що підпише відповідний указ 12 травня та вважає, що ціни на фармацевтичні препарати в США через це впадуть на 30-80%.

Проте Трамп, пам'ятаючи про ефект своїх "митних" указів, коли його рейтинг різко пішов униз, заздалегідь "підстелив соломки": він припустив, що ціни на ліки "піднімуться по всьому світу, щоб зрівнятися і, вперше за багато років, принести справедливість в Америку". Зате, додав президент, США будуть платити за ліки "таку саму ціну, як нація, яка платить найнижчу ціну будь-де у світі".

"З нашою країною нарешті ставитимуться справедливо, а витрати на охорону здоров'я наших громадян скоротяться на суму, про яку раніше навіть не думали", – сказано у повідомленні Трампа.

Зазначимо, що в Україні вже спробували знизити ціни на ліки. Так, на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони щодо зниження цін на медичні препарати з 1 березня в Україні на 30% подешевшала сотня препаратів. З 1 квітня ціна повинна була впасти на ще 116 медичних препаратів. Однак виробники дуже оригінально підійшли до питання здешевшання ліків. При цьому, за даними ЗМІ, після втручання держави у регулювання цін на медпрепарати з деяких аптек зникли імпортні ліки для діабетиків.

Більше про регулювання цін на ліки в Україні читайте у публікації: "Аскорбінка подешевшала": що реально дасть зниження цін на ліки і чого чекати важкохворим".