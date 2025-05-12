Спочатку припинення вогню: Німеччина та Франція розкритикували Трампа через вимогу до України

Проти Росії потрібно ввести нові санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

В Німеччині та Франції вважають, що заява президента США Дональда Трампа про необхідність термінової зустрічі України та Росії у турецькому Стамбулі для початку мирних переговорів є, м'яко кажучи, передчасною. Спочатку потрібно змусити Росію погодитися на безумовне повне припинення вогню.

Зокрема, про це заявив керівник Федеральної канцелярії канцлера Німеччини Торстен Фрай в ефірі німецького телеканалу ARD. Він зазначив, що спочатку Росія повинна припинити вогонь, потім можна буде говорити про початок переговорів. При цьому проти Росії потрібно ввести нові санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

"Спочатку нам потрібне припинення вогню і чітка прихильність до нього. Зараз ми бачимо нову європейську рішучість у Києві. І ця рішучість також повинна знайти своє вираження в діях", – сказав він, додавши, що якщо Трамп знов спробує сунути палиці в колеса Європі, відмовившись від спільної позиції, то тоді європейським лідерам "просто доведеться продовжувати розмову".

Думку Німеччини підтримує також Франція. У офіційній заяві Єлисейського палацу сказано, що президент Еммануель Макрон наполягає на тому, що передумовою проведення зустрічі представників Росії та України в Стамбулі повинно стати повне припинення вогню.

"Президент Республіки наполягає на необхідності припинення вогню, щоб російсько-українська зустріч на найвищому рівні відбулася цього четверга", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що питання тривалого припинення вогню з подальшим завершенням активної фази війни Росії проти України знову потрапило до порядку денного. У Кремлі на перемир’я погоджуватися не хочуть, але вже заговорили про поновлення переговорів у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський у відповідь продемонстрував серйозність своїх намірів та заявив, що 15 травня чекає Путіна у Стамбулі на розмову.

При цьому ЗМІ попереджають, що довіряти Путіну не варто. Навіть якщо він не злякається приїхати до Туреччини, то просто продовжить висувати Україні ті й самі вимоги та фактично вимагати капітуляції, при цьому змінюючи формулювання, але не зміст своїх вимог.