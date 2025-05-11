Бізнесмен і популярний блогер вважає, що Трамп не потрібен був для того, щоб знову прийти до "стамбульських переговорів"

Тупо клоун.

Стамбульські переговори щодо капітуляції України ми могли продовжити будь-якої миті часу.

Для цього не потрібний Трамп. Для цього потрібно просто приїхати до Стамбула і вислухати чергову порцію ахінеї про демілітаризацію та денацифікацію.

Ми не прагнемо таких переговорів. Ми їх три роки уникаємо.

Учора Трампу лідери п’яти країн втовкмачували просту річ.

- Спочатку 30-денне припинення вогню, потім решта. Так?

– Так.

- Україна на припинення вогню згодна, а Росія – ні.

- Ага.

- Якщо у понеділок Росія не погодиться, треба запровадити проти неї санкції та посилити допомогу Україні.

- Зрозумів.

- Точно зрозумів?

- Точно.

У результаті Путін посилає на припинення вогню і замінює його дичиною про прямі переговори.

І Трамп радіє.

Розлучення Путіна розраховані на дебілів. У мене мозок вибухає від того, що вони щоразу спрацьовують на Трампі.

Джерело: Telegram-канал Шрайк Ньюс.