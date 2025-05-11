"Тупо клоун": Трамп ведеться на "розводки" Путіна щодо переговорів - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер вважає, що Трамп не потрібен був для того, щоб знову прийти до "стамбульських переговорів"
Тупо клоун.
Стамбульські переговори щодо капітуляції України ми могли продовжити будь-якої миті часу.
Для цього не потрібний Трамп. Для цього потрібно просто приїхати до Стамбула і вислухати чергову порцію ахінеї про демілітаризацію та денацифікацію.
Ми не прагнемо таких переговорів. Ми їх три роки уникаємо.
Учора Трампу лідери п’яти країн втовкмачували просту річ.
- Спочатку 30-денне припинення вогню, потім решта. Так?
– Так.
- Україна на припинення вогню згодна, а Росія – ні.
- Ага.
- Якщо у понеділок Росія не погодиться, треба запровадити проти неї санкції та посилити допомогу Україні.
- Зрозумів.
- Точно зрозумів?
- Точно.
У результаті Путін посилає на припинення вогню і замінює його дичиною про прямі переговори.
І Трамп радіє.
Розлучення Путіна розраховані на дебілів. У мене мозок вибухає від того, що вони щоразу спрацьовують на Трампі.
Джерело: Telegram-канал Шрайк Ньюс.
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