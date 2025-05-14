Трамп на Близькому Сході показав свою стратегію: чи це спрацює в Україні — ЗМІ

Нова політика США може принести зиск на Близькому Сході

Політика президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу може стати прикладом того, що він робитиме для завершення війни Росії проти України. Однак у цьому є ризики.

Про це йдеться в аналізі іноземного кореспондента Sky News Домініка Вагхорна. Він зазначив, що на відміну від попередніх президентів США, Трамп "не читав лекцій автократам регіону про права людини" і не чинив на них жодного тиску.

Натомість Трамп приїхав на Близький Схід говорити про гроші та бізнес.

Дуже показовою в цьому плані була зустріч із сирійським лідером Ахмедом аль-Шараа, який зовсім недавно був у "чорному списку" американців, як колишній член ІДІЛу та ватажок радикального руху. Однак тепер, після консультацій із Туреччиною та Саудівською Аравією, Трамп провів з ним зустріч і навіть пообіцяв зняти санкції.

Аль-Шараа у відповідь запропонував укласти угоду щодо мінералів, схожу на українську, а також побудувати Trump Tower у Дамаску. Американський президент хоче підключити Сирію до Авраамових угод, які повинні нормалізувати відносини Ізраїлю з країнами Персидської затоки. Хоча є ймовірність, що сам Ізраїль доведеться ще переконувати.

У матеріалі зазначається, що поки що незрозуміло, чи допоможе цей підхід Трампа завершити війну в Україні. Угода з мінералів, схоже, зробила президента США більш прихильною до України, при тому, що Росія продовжує ігнорувати пропозицію про припинення вогню.

"Однак у довгостроковій перспективі Росія може запропонувати привабливіші перспективи для операцій з адміністрацією Трампа. Повідомляється, що чиновники Путіна багато уваги приділяють цим перспективам. Росія може запропонувати величезні мінеральні та вуглеводневі багатства", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, політолог Петро Олещук повідомив, що для Трампа вийти з переговорів України та Росії стало б "політичним провалом".