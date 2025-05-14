Чому США не вийдуть із переговорів по війні в Україні: політолог пояснив ризики

Олещук зазначив, що подібні заяви — це лише форма дипломатичного тиску

Політолог Петро Олещук вважає, що США не відмовляться від участі в мирних переговорах між Україною та Росією, адже це було б "політичним провалом" для адміністрації президента Дональда Трампа. На його думку, американська дипломатія намагається чинити тиск, але цей підхід не має ефекту на Росію.

Про це експерт заявив в етері "Київ24".

Американська сторона спочатку взяла на себе ініціативу й фактично монополізувала переговорний процес, проводячи закриті консультації з представниками Російської Федерації без широкого залучення інших учасників, зокрема України. "Вони самі до цих переговорів нікого не допускали. Самі віч-на-віч перемовлялися з росіянами. Тепер хочуть затягнути в ці переговори українців, але при цьому погрожують, що вони з цих переговорів вийдуть", — додав політолог.

Олещук зазначив, що подібні заяви — це лише форма дипломатичного тиску, проте вона абсолютно не діє на Москву, яка продовжує реалізовувати власну стратегію, попри позицію Вашингтона. На його думку, такі методи лише ослаблюють зовнішньополітичну позицію США в цій війні.

Варто зауважити, що наразі американський уряд офіційно не виходить із переговорного процесу. Віцепрезидент Джей Ді Венс оголосив про додаткові 100 днів, протягом яких адміністрація Трампа спробує налагодити взаєморозуміння між Україною та РФ. За його словами, нині між мирними ініціативами обох сторін існує суттєва розбіжність, і завдання американської сторони — спробувати скоротити цю глибоку дипломатичну прірву.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київ зробить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що США та Дональд Трамп не братимуть участі в переговорах, які не мають шансів на успіх.