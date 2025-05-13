Саудівська Аравія знайшла, як задобрити апетити Трампа у несподіваний спосіб (відео)

Незвичайний жест зробили у рамках урочистого прийому президента США

У той час, як Катар збирається подарувати президентові США Дональду Трампу люксовий літак, Саудівська Аравія пішла далі і вирішила потішити американського лідера їжею. І йдеться не про національну кухню, адже Ер-Ріяд купив для Трампа мобільний McDonald's.

Про це у вівторок, 13 травня, повідомляє The Guardian із посиланням на місцеві медіа. Зазначається, що цей жест зробили у рамках урочистого прийому президента США.

Очікується, що працездатний мобільний McDonald’s супроводжуватиме Трампа під час його перебування. А, як відомо, президент США — великий любитель фастфуду. В обідню пору він віддає перевагу McDonald’s або KFC. У McDonald’s Трамп замовляє два Біг Маки, два Філе-о-Фіш і шоколадний коктейль. Загалом такий обід, хоч і не основний прийом їжі президента, складає понад 2400 калорій.

Також Трамп великий любитель "коли", але дієтичної. Вона не входить до офіційного асортименту McDonald’s, хоча не можна виключати, що для президента США і можуть зробити виняток.

У Саудівській Аравії досить багато ресторанів американської мережі, але їхнє меню адаптоване під місцеві норми. Наприклад, вся їжа халяль (все те, що дозволено і допустимо в ісламі), а деякі заклади поділені на сімейні та чоловічі зали.

Не обійшлося і без казусів

Справа в тому, що під час візиту президент США, на відміну від держсекретаря Марко Рубіо, відмовився пити місцеву каву, яку пропонують почесним гостям. Традиційну каву в Саудівській Аравії називають "кахва" і вона є нематеріальною культурною спадщиною арабських держав, підтвердженою ЮНЕСКО.

Сам напій традиційно подають гостям. Його наливають невелику порцію, а потім під час церемонії потроху доливають.

Зауважимо, що Трамп не пʼє ані каву, ані чай, а надає перевагу газованим напоям.

Зазначимо, що вже є перші результати візиту Трампа до Саудівської Аравії, адже країни уклали пакет угод на $600 млрд, що охоплює цілу низку галузей, зокрема енергетику та оборону.

Додамо, що Трамп та держсекретар США Марко Рубіо з 11 по 14 травня відвідають не лише Саудівську Аравію, а й Катар.

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