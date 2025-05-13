Буде погана історія? Дипломат пояснив, чому Штатам не потрібен швидкий мир в Україні

Вашингтону і Москві потрібні переговорні рамки, каже Павло Клімкін

Гучна заява віце-президента США Джей Ді Венса, що США відходять від ідеї перемир’я, тому що вона не подобається РФ, і мають намір сконцентруватися на питаннях довгострокового врегулювання війни в Україні, не свідчить про зміну миротворчої стратегії Штатів.

Про це в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він пояснив, чому поспіх у питанні укладання миру — не в інтересах Вашингтона.

— З самого початку в Кремлі хотіли прив'язати припинення вогню, перемир'я до своїх умов, оскільки вони ні в що не вірять. Вони хочуть гарантій, що якщо і не отримають того, чого хочуть, то, щонайменше, всі питання, які їх цікавлять, будуть обговорюватися, — пояснив дипломат.

На його думку, американці також прекрасно розуміють, що отримати припинення вогню — є політично важливим.

— Але отримати таке припинення, як потім вибухне чи "завалиться" — погана для них історія. Навіть якщо вони і запишуть собі якісь бали, то потім можна отримати одиницю і все скасувати. Тому з різних логік, але і тим, і тим важлива якась майбутня рамка, — каже ексглава МЗС.

За його словами, американці зрозуміли, що робити все поспіхом — не відповідає їхнім інтересам.

— Вони ж бачать, що у Росії є економічні виклики, що США можуть впливати на них через ціну нафти, вторинні санкції, розрахунки, інвестиційні історії. США стали краще розуміти свої важелі і порядок денний, який виходить за рамки нашого питання. Тому я не бачу фундаментальної зміни стратегії. Нічого неочікуваного, — підсумував Павло Клімкін.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Путіна назвали свою умову перемир’я.