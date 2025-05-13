Зазирніть всередину "літаючого палацу", який хочуть подарувати Трампу: за це його "пресують", деталі скандалу

Розкішний подарунок обернувся для Трампа проблемами

Дональд Трамп може отримати в дар від королівської родини Катару розкішний літак Boeing 747-8, який уже встигли прозвати "літаючим палацом". Подарунок президент США ще не встиг прийняти, але клопоту американцям щедрий жест уже завдав.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам всі подробиці дивної ситуації з дорогим подарунком для Трампа.

З чого все почалося

У вихідні ABC News написало про те, що Катар готується подарувати Сполученим Штатам Америки літак Boeing 747-8. Трамп, судячи з усього, згоден. Цей літак може стати одним із найцінніших подарунків, які коли-небудь отримував уряд США.

11 травня Дональд Трамп на своїй сторінці в Truth Social фактично підтвердив цю пропозицію, назвавши це "дуже публічною та прозорою угодою" з Міністерством оборони. Попередньо подарунок використовуватиме американський лідер як президентський борт Air Force One (борт номер один), а до закінчення терміну повноважень право власності на лайнер перейде до фонду президентської бібліотеки Трампа.

Як вчасно

Новина про розкішний подарунок з’явилася на тлі кількох примітних фактів.

Літаки президента США застаріли;

Нинішні борти №1 — це старі Boeing 747-200, що експлуатуються з 1990 року. Ще у 2018 році Трамп замовляв "під себе" два президентські літаки VC-25B (цивільні Boeing 747-8 перетворять на президентські літаки VC-25B шляхом глибокої трансформації). Спочатку нові літаки мали бути готовими до 2024-го, але компанія Boeing затримується і тепер заплановані строки зрушили аж до 2029 року, тобто коли завершуватиметься президентство республіканця.

Очевидно, Трамп зараз шукає альтернативу, щоби встигнути політати на новому літаку до того, як закінчиться його президентський термін. Як писав Defence Express, саме тому раніше цього року Трамп відправив Маска "ламати дрова" і розбиратися з Boeing, а серед варіантів взагалі забрати контракт у компанії. Ба більше, на сайті Air And Space Forces Magazine з’явилася інформація про те, що повітряні сили США ведуть переговори з компанією Boeing, щоб взагалі змінити вимоги до літака. Все для того, щоб його можна було ввести в експлуатацію вже за два роки, у 2027 році.

VC-25B, який замовив Трамп (ліврею, до речі, переробив Байден)

Трамп уже оглядав свій можливий подарунок;

Президент Трамп особисто оглянув катарський 747-8 у лютому, коли його було припарковано у міжнародному аеропорту Палм-Біч у Флориді. Білий дім тоді пояснив, що це було зроблено для кращого розуміння того, як налаштовуватимуться оновлені літаки Air Force One.

Інформація про подарунок з'явилася перед візитом до Катару;

Привертає увагу і те, що президентові США запропонували такий подарунок прямо перед його візитом до Катару, який відбудеться на тижні з 12 по 18 травня. Очікується, що про подарунок буде офіційно оголошено, коли Трамп прибуде до Катару (деякі джерела це спростовують). Проте сама передача відбудеться не під час візиту.

Напередодні бізнес Трампа уклав угоду з Катаром на будівництво елітного гольф-курорту.

Проєкт під назвою Simaisma оцінюється в 5,5 мільярда доларів і передбачає будівництво пляжних вілл під брендом Trump, а також 18-лункове поле для гольфу. Партнерами виступають саудівська компанія Dar Global та катарська держкомпанія Qatari Diar.

Що кажуть у США та Катарі

11 травня Дональд Трамп на своїй сторінці в Truth Social фактично підтвердив пропозицію Катару. Президент висловив невдоволення тим, що демократи виступають проти прийняття "безкоштовного літака" для заміни старого Air Force One.

"Той факт, що Міністерство оборони отримує в подарунок БЕЗКОШТОВНО літак 747 для тимчасової заміни 40-річного Air Force One в рамках прозорої угоди, настільки турбує демократів, що вони наполягають на оплаті величезної суми за літак", – написав Трамп.

12 травня Трамп заявив, що США не відмовляться від люксового літака Boeing 747-8, який країні планує подарувати королівська родина Катару. За його словами, це "чудовий жест".

"Я це дуже ціную. Я б ніколи не відмовився від такої пропозиції. Тобто, я міг би бути дурнем і сказати: "Ні, ми не хочемо безкоштовний, дуже дорогий літак". Але я подумав, що це чудовий жест", — сказав Трамп.

Він також додав, що після завершення президентства літак "безпосередньо" передадуть до його президентської бібліотеки. Тобто він стоятиме в ангарі як частина музею, доступного відвідувачам.

"Я не буду ним користуватися", — зазначив він.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила:

"Будь-який подарунок, наданий іноземним урядом, завжди приймається в повній відповідності з усіма чинними законами. Адміністрація президента Трампа прагне до повної прозорості".

Алі Аль-Ансарі, речник уряду Катару, повідомив Politico, що угода щодо літака ще не завершена.

"Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One наразі розглядається між Міністерством оборони Катару та Міністерством оборони США, але це питання залишається на розгляді у відповідних юридичних відділах, і жодного рішення ще не прийнято", – сказав Аль-Ансарі.

Що відомо про Boeing 747-8 для Трампа

Йдеться про 13-річний літак Boeing 747-8, який колись належав королівській сім’ї Катару. Він є тією ж базовою моделлю, що й два VC-25B, які нині повільно та дорого модифікуються Boeing. Катарський Boeing вважається одним із найрозкішніших літаків у світі, а експерти оцінюють його вартість приблизно у 400 мільйонів доларів.

Літак, який оглядав Трамп у лютому 2025 року — фото Getty Images

Таке нам треба

Трамп мав нагоду зацінити катарський Boeing ще у лютому 2025 року. Тоді літак був припаркований на стоянці у Флориді, поряд із резиденцією Трампа. Білий дім говорив, що це було зроблено для кращого розуміння того, як налаштовуватимуться оновлені літаки Air Force One.

Знаючи любов Трампа до розкоші, не дивно, що президент США міг загорітися ідеєю отримати літак. У мережу вже витікли і опис, і фото борту:

Дві ванні кімнати;

дев’ять туалетів;

головна спальня та гостьова спальня;

кілька віталень та особистий кабінет і т.д.

І все це в стилі "дорого-багато":

В даний час літак знаходиться в Сан-Антоніо, штат Техас.

Літаюча проблема Трампа

Демократи вже встигли рознести майбутній подарунок Трампу. Вони поспішили назвати його хабарем та підкупом, наголошуючи на неприйнятності таких жестів.

За даними Axios, демократ із Палати представників вимагає розпочати розслідування повідомлень про те, що адміністрація Трампа збирається прийняти літак вартістю $400 млн від Катару.

Журналісти висловлюють думку, що швидка негативна реакція свідчить про те, що демократи в Конгресі можуть ухопитися за цю тему, коли повернуться до засідань.

The New York Times же пише, що факт прийняття літака урядом США вказує на те, що Трамп під час свого другого терміну все більше переплітає особисті та президентські справи.

Чи це законно?

Американська Конституція забороняє чиновникам приймати подарунки від інших країн без затвердження Конгресу. Ця норма називається Emoluments Clause (у перекладі — "положення про винагороди"). Вона існує, щоб не допускати іноземного впливу на владу.

Сенатори-демократи вже заявили, що передача літака порушує цей принцип. Вони кажуть, що наполягатимуть на голосуванні Сенату з цього питання.

Проте Білий дім та Мін’юст зазначають, що подарунок не буде неконституційним, оскільки спочатку його передадуть ВПС США, а потім президентській бібліотеці, і таким чином ніколи не подарують окремій особі. Мовляв, оскільки подарунок не пов’язаний з жодними діями президента, він не вважається хабарем. Оскільки літак передається державній установі, а не фізичній особі, то не порушує Конституцію США.

А нам таке й не треба

Колишній військовий чиновник Ендрю Хантер висловив думку, чому Катар вирішив запропонувати Трампу свій Boeing:

"Ви можете запитати, чому Катар від нього відмовляється. Можливо, тому що його занадто дорого утримувати навіть їм".

Дуже дорого і, можливо, даремно

"Безкоштовний" літак Трампа є "безкоштовним" лише на перший погляд. Річ у тому, що отриманий від Катару борт потрібно модернізувати до рівня Air Force One, а це може вийти в круглу суму. Чинні та колишні офіційні особи США повідомили Washington Post, що модернізація нового літака відповідно до вимог Air Force One займе роки роботи та коштуватиме мільярди доларів. За даними газети, завершити це завдання до того, як Трамп залишить свою посаду в січні 2028 року, "неможливо". Однак, видання NYT пише, що якщо передача літака відбудеться, очікується, що його оснащення військовими засобами буде завершено до кінця року, що дозволить Трампу використовувати його під час перебування на посаді.

Згідно з внутрішньою оцінкою Пентагону на 2021 рік, кожен VC-25B коштує понад 2,5 млрд. доларів, а додаткові 7,7 млрд. доларів — це прогнозовані довгострокові витрати на експлуатацію та підтримку протягом 30 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навколо президента США спалахує новий скандал.