Це визнання! Маніяк похвалив Трампа перед стратою у США

Роджерс був п'ятим ув'язненим, страченим у Флориді цього року

Засуджений до смертної кари вбивця матері двох дітей Глен Роджерс, якого американські ЗМІ прозвали "вбивця Казанова" у своїх останніх словах перед стратою згадав Трампа. Він скоїв вбивства ще у 1995 році.

Як пише Newsweek, Роджерса, якому на момент страти було 62 роки, засудили до смертної кари за вбивство 34-річної Тіни Марі Кріббс. Він зарізав її у номері мотелю після того, як вони зустрілися в барі. Також він задушив ще одну жінку — Сандру Галлахер, матір трьох дітей. За кожен зі злочинів Роджерс отримав смертну кару.

Що сказав вбивця в останньому слові

Глен Роджерс незадовго перед стратою

"Президенте Трампе, продовжуйте робити Америку великою. Я готовий", – сказав Роджерс перед стратою за допомогою смертельної ін'єкції.

Окрім похвали Трампа, Роджерс подякував дружині, яка відвідала його перед стратою. Також він звернувся до рідних своїх жертв.

"Я знаю, що є багато запитань, на які вам потрібні відповіді. Я обіцяю вам, що найближчим часом на ці запитання будуть дані відповіді, і я сподіваюся, що це якимось чином принесе вам завершення", — сказав він.

За даними Associated Press, страта тривала 16 хвилин. Після її початку Роджерс майже не рухався, лежачи нерухомо. Вирок виконали після того, як Верховний суд США відхилив останні апеляції вбивці.

Роджерса було названо підозрюваним, але його так і не засудили у кількох інших вбивствах у США. Одного разу він заявив поліції, що вбив близько 70 людей, але пізніше він відмовився від цих слів.

Роджерс на суді у 1997 році

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