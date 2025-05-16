Трамп злякався шифру з мушель: що означають цифри таємного послання

На думку республіканців, фото нібито є закликом до вбивства президента

Колишній керівник ФБР Джеймс Комі потрапив під розслідування Секретної служби через фотографію морських мушель, опубліковану в Instagram. На думку республіканців, кадр був підбурюванням до насильства проти президента США Дональда Трампа.

Як розповідає BBC, Джеймс Комі опублікував фото мушель складених у число "8647". "Круте утворення мушель на моїй прогулянці пляжем", — підписав він знімок. Пізніше Комі видалив цю публікацію.

Чому фото не сподобалося республіканцям

Цифри мають певний сенс. Число 86 — це сленговий термін, що означає "відкидати" або "позбавлятися". У словнику Merriam-Webster зазначається, що останнім часом "86" використовується як термін, що означає "вбивати". Число 47 також непросте — як відомо, Трамп 47-й президент США. Таким чином допис сприйняли як заклик вбити Трампа.

Знімок викликав значний резонанс

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем заявила, що повідомлення Комі було закликом до вбивства Трампа — "колишній директор ФБР Джеймс Комі щойно закликав до вбивства Трампа", написала вона у соцмережах. Ноем додала, що її відомство та Секретна служба розслідуватимуть це питання.

Речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі у соцмережах також висловився щодо допису Комі. Він наголосив, що це не пройшло повз їхню увагу.

"Нам відомі дописи колишнього директора ФБР у соціальних мережах і ми дуже серйозно ставимося до такої риторики", — заявив він.

Нинішній директор ФБР Кеш Патель відреагував на інцидент у соціальних мережах. Він написав, що бюро "відомо про нещодавній допис колишнього директора ФБР Джеймса Комі в соціальних мережах, спрямований проти президента Трампа".

Заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно опублікував пост, звинувативши Комі у "заклику до поганих акторів/терористів убити президента США під час міжнародних поїздок". Він мав на увазі нинішній тур Трампа по Близькому Сходу.

Не залишився осторонь й син президента, Дональд Трамп-молодший. Він написав у соцмережах, що Джеймс Комі "закликав до вбивства мого батька".

Що відповів Джеймс Комі

Він видалив скандальний знімок. Також чоловік заявив, що він не вкладав в нього агресивного змісту та виступає проти насильства.

"Я не усвідомлював, що деякі люди пов’язують ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти насильства будь-якого роду, тому я видалив допис", — заявив екскерівник ФБР.

Звільнення Джеймса Комі було пов'язане із Росією

Комі обіймав посаду директора ФБР з 2013 по 2017 рік. Трамп звільнив його на тлі розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що британці знайшли зниклий манускрипт XIII століття, який дуже дратує Трампа. Майже 80 років у бібліотеці Гарварду лежав документ, який всі вважали копією.