Это признание! Маньяк похвалил Трампа перед казнью в США

Роджерс был пятым заключенным, казненным во Флориде в этом году

Приговоренный к смертной казни убийца матери двоих детей Глен Роджерс, которого американские СМИ прозвали "убийца Казанова" в своих последних словах перед казнью упомянул Трампа. Он совершил убийства еще в 1995 году.

Как пишет Newsweek, Роджерс, которому на момент казни был 62 года, был приговорен к смертной казни за убийство 34-летней Тины Мари Криббс. Он зарезал ее в номере мотеля после того, как они встретились в баре. Также он задушил еще одну женщину – Сандру Галлахер, мать троих детей. За каждое из преступлений Роджерс получил смертную казнь.

Что сказал убийца в последнем слове

Глен Роджерс незадолго перед казнью

"Президент Трамп, продолжайте делать Америку великой. Я готов", – сказал Роджерс перед казнью с помощью смертельной инъекции.

Кроме похвалы Трампа, Роджерс поблагодарил жену, посетившую его перед казнью. Также он обратился к родным своих жертв.

"Я знаю, что есть много вопросов, на которые вам нужны ответы. Я обещаю вам, что в ближайшее время на эти вопросы будут даны ответы, и я надеюсь, что это каким-то образом принесет вам завершение", — сказал он.

По данным Associated Press, казнь продолжалась 16 минут. После ее начала Роджерс почти не двигался, лежа неподвижно. Приговор был исполнен после того, как Верховный суд США отклонил последние апелляции убийцы.

Роджерс был назван подозреваемым, но его так и не осудили в нескольких других убийствах в США. Однажды он заявил полиции, что убил около 70 человек, но позже отказался от этих слов.

Роджерс на суде в 1997 году

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