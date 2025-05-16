Арестович покусав? Російські пропагандисти дивно розтлумачили слова Трампа про зустріч з Путіним

Трамп в Абу-Дабі висловився про зустріч з президентом РФ

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, "як тільки ми зможемо це організувати". Він висловився про це під час свого перебування в Абу-Дабі.

Американський президент також сказав, що за 2-3 тижні світ може стати набагато безпечнішим. Російські ЗМІ сприйняли це повідомлення, як заяву про зустріч з Путіним за 2-3 тижні.

"Я б насправді пішов звідси і пішов", – сказав Трамп про зустріч із Путіним, але додав, що хотів би зустрітися зі своїм новонародженим онуком. Додамо, його дочка Тіффані Трамп народила, поки він був відсутній. Це 11 онук очільника США.

Президент Трамп раніше заявляв, що нічого не просунеться щодо миру між Росією та Україною, поки він не зустрінеться з Путіним.

"Два-три тижні": від Арестовича до Трампа

Фраза про "2-3 тижні" вже викликала в українському суспільстві сплеск гумору

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Олексій Арестович регулярно з’являвся на брифінгах Офісу Президента з коментарями щодо перебігу бойових дій. Він мав заспокоїти суспільство. Він заявляв: активні бойові дії закінчаться за два-три тижні. Цитата швидко розійшлася соцмережами, а згодом стала мемом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що американська сторона не очікує від переговорів у Стамбулі якихось зрушень. Тим паче Росія відправила на зустріч вельми непоказну делегацію.