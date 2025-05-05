Український "Алькатрас". Як живе Замкова колонія, де утримують довічників (фото та відео)

Колонія розміщена у будівлях колишнього монастиря

Відома федеральна в'язниця-острів у США Алькатрас, яку було зачинено понад 60 років, відновить роботу. Такий варіант розглядає президент Штатів Дональд Трамп.

"Телеграф" розповідає про "український Алькатрас" — Замкову виправну колонію №58. Вона розташована у місті Ізяслав Хмельницької області. У 2021 році вона увійшла у трійку кращих колоній, які мають максимальний рівень безпеки. Рейтинг був створений Мін'юстом.

Там утримують засуджених до довічного ув'язнення

"Замкова виправна колонія №58" — колонія максимального рівня безпеки. Її призначено для утримання засуджених в умовах суворої ізоляції в звичайних житлових приміщеннях. Там також утримують "довічників", вони живуть у камерах.

Станом на 2021 рік у Замковій колонії утримувалося 194 засуджених. Половина з них – злочинці, які засуджені до довічного позбавлення волі. Ув'язнені займаються деревообробкою та виготовленням паливних брикетів.

Монастир страждань

Цікаво, що будівля Замкової колонії — пам'ятник архітектури XVII століття. Вона є колишнім монастирем ордена бернардинів. З 1960 року там діє виправна колонія для дорослих. До цього будівля виконувала роль дитячої трудової колонії, де утримували по 200 підлітків.

За даними Інформаційного порталу Харківської правозахисної групи, Замкова виправна колонія № 58 має у кримінальному світі назви "Монастир" і "Білий лебідь". Серед засуджених відома жахливими умовами утримання та грубого поводження з ув’язненими. За даними правозахисників, у підвалах колишнього монастиря нібито облаштовано карцер і 64 одиночні камери, також 62 камери з жорсткими умовами утримання були створені у колишніх стайнях. У статті "Монастир страждань" (2017 рік) розповідається про візити правозахисників Харківської правозахисної групи через чисельні скарги засуджених Замкової колонії та їх родичів.

У колонії дотримуються встановлених законодавством норм

Проте у звіті моніторингу за 2021 рік монітори позитивно оцінили намагання адміністрації підтримувати належні умови тримання за тотального недофінансування установи. Засуджені відбувають покарання, як правило, по три особи в одній камері. Камери доволі маленькі, однак встановлена законодавством норма (4 квадратних метри на одну особу) дотримується.

Кімната ув'язнених

Вони живуть по троє

Кухня

Їдальня

Перша втеча з Замкової колонії сталася у березні 2025 року

Вперше за понад 60 років існування установи, у березні цього року звідти втік в'язень. 25-річний чоловік, який відбуває термін за замах на вбивство стрибнув з 14-метрового муру. Від удару об землю він знепритомнів, проте за 10 хвилин прийшов до тями та побіг.

Втікача розшукали та затримали наступного ранку в місті Ізяслав. На втечу він наважився через місяць перебування у Замковій колонії.

"Засуджений — молодий чоловік із винятковою фізичною підготовкою та відмінною формою. Це дозволило йому видертися на дах монастиря в такому місці, куди навряд чи зміг би дістатися хтось інший. Він здійснив стрибок із висоти 14 метрів і залишився неушкодженим, не отримавши жодних травм", — розповів керівник виправного закладу Андрій Подвигін.

Як живе "український Алькатрас"

На Facebook-сторінці Замкової колонії можна побачити фото з установи та звіти про її життя. Наприклад, стверджується, що на Великдень для засуджених було приготовлено страви за "святковим меню" — паски та крашанки.

Водночас у Facebook є група під назвою "Замкова ВК №58 — територія катувань та порушення законів". Ув'язнені звідти позиваються до Європейського суду з прав людини, зі скаргами на антисанітарія, паразити, пліснява і бруд на стінах, перебої з водою, свіжим повітрям, доступом до душу, погане харчування, неадекватний температурний режим.

Раніше "Телеграф" розповідав про жахливу в'язницю — Центр утримання для зловмисників, пов'язаних з тероризмом (CECOT). Ув'язнених утримують в дуже жорстких умовах, а фото з цієї тюрми облетіли світ.