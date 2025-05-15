Трампа спокушали гуріями відразу після прильоту до ОАЕ: дивовижне видовище потрапило на відео

Емірати влаштували Трампу традиційне шоу

Президента США Дональда Трампа відразу після прильоту до ОАЕ зустріли незвичайним шоу з національним танцем "Аль-Аяла". Жінки в традиційному одязі розмахували довгим волоссям, а чоловіки співали й танцювали з бамбуковими палицями.

Кадри пишної церемонії миттєво розлетілися соцмережами. Відео яскравої зустрічі опублікувала помічниця Трампа Марго Мартін у своєму акаунті X.

Трамп прибув до ОАЕ після короткого візиту до Катару. В аеропорту його зустрів президент Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян. Марго Мартін підписала відео: "Церемонія привітання в ОАЕ продовжується!"

На кадрах видно, як президент США спостерігає за екзотичним привітанням. Молоді емірські красуні в традиційних костюмах вишикувалися рядами обабіч і ритмічно махали довгим волоссям з боку в бік. Позаду них чоловіки тримали тонкі бамбукові палиці та танцювали в такт барабанній музиці.

"Аль-Аяла" — це відомий емірський танець, який ЮНЕСКО визнало культурною спадщиною. Виступ включає гру на барабанах, поетичні співи та скоординовані танцювальні рухи. Молоді жінки розмахують волоссям, а чоловіки стоять у два ряди один навпроти одного з палицями, що символізують зброю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трампа помпезно зустріли у Катарі. Для американського президента влаштували ціле шоу — його супроводжували поліцейські "Тесли" та вершники на верблюдах.