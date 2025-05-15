Британці знайшли зниклий манускрипт XIII століття: він дуже дратує Трампа

У Гарварді випадково знайшли оригінал Великої хартії

Майже 80 років у бібліотеці Гарварду лежав документ, який всі вважали копією. Виявилося — це справжня Велика хартія вольностей, написана 725 років тому.

Британські історики випадково знайшли цей оригінал, коли переглядали електронний архів університету. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Професор Девід Карпентер із Королівського коледжу Лондона виявив знахідку 13 грудня 2023 року, пише видання. Він досліджував цифровий архів Гарварду і натрапив на фото документа HLS MS 172. Пергамент помилково датували 1327 роком і вважали звичайною копією.

Карпентер одразу зв'язався з колегою Ніколасом Вінсентом з університету Східної Англії. Після детального вивчення знімка експерт підтвердив — це справжній оригінал. Спектральне сканування довело автентичність документа.

Текст написаний латиною на овечому пергаменті, повідомляє видання. Його створили в 28-й рік правління короля Едуарда I — 1300 року. За 725 років існування хартія збереглася в хорошому стані.

Гарвард купив документ 1946 року всього за $27,50, зазначає The Washington Post. Тепер це 24-й відомий оригінал Великої хартії вольностей. Інші зберігаються в британських музеях, соборах, а також у парламенті Австралії та Національному архіві США.

Знахідку виявили в особливий момент — коли Гарвард конфліктує з адміністрацією Трампа, пише видання. Університет відмовляється виконувати вимоги уряду після кампусних протестів щодо конфлікту між Ізраїлем та Газою. У відповідь адміністрація Трампа припинила федеральне фінансування Гарварду на $450 мільйонів.

Карпентер назвав "майже провіденційним" те, що оригінал Великої хартії знайшли саме зараз, повідомляє The Washington Post. Адже документ встановлює принцип: правитель підпорядковується закону. Монарх не може просто сказати "геть голову" чи забрати землю — він мусить дотримуватися законів.

Що таке Велика хартія вольностей

Велика хартія вольностей (Magna Carta Libertatum) — один із найважливіших правозахисних документів західної цивілізації. Король Іоанн Безземельний підписав її 1215 року під тиском повсталих баронів. Документ обмежував королівську владу та встановлював принцип верховенства права — навіть монарх мусить дотримуватися законів. Хартія стала основою для Декларації незалежності США, американської Конституції та сучасного міжнародного права з прав людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Трамп "воює" з Гарвардом. Ми зібрали все, що ви хотіли знати про гучний конфлікт у США.