Був схожий на Трампа, але уникав публічності: від чого помер молодший брат президента США і як він виглядав

Молодший брат президента США був двічі одружений

Президент США Дональд Трамп, мама якого працювала покоївкою, виріс у колі двох сестер та двох братів. Наймолодшим у їхній родині був Роберт. На відміну від свого брата Дональда він намагався вести закритий спосіб життя, попри активну участь у сімейному бізнесі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядав Роберт Трамп і від чого помер 2020 року. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Роберт Трамп — що відомо про покійного брата Дональда Трампа

Молодший брат президента США Роберт Трамп народився 26 серпня 1948 року у Квінсі (Нью-Йорк). Освіту він здобув у університеті Бостона, де спеціалізувався на економіці. Але, крім цього, Роберт захоплювався футболом, у 1969 році він став капітаном команди, а наприкінці сезону був відзначений званням MVP (найцінніший гравець).

Дональд Трамп у дитинстві (крайній ліворуч) з Робертом (крайній праворуч)

Брат Дональда Трампа кар’єру розпочав на Волл-стріт, але незабаром приєднався до сімейного бізнесу та почав керувати нерухомістю Trump Organization за межами Манхеттена. Роберт також обіймав посаду президента Trump Management і входив до ради директорів ZeniMax Media, компанії, відомої своїми відеоіграми, такими як Fallout і The Elder Scrolls.

Молодший брат президента США Роберт Трамп, Фото: Getty Images

Роберт Трамп був одружений двічі. У 1980 році його дружиною стала Блейн Берд, з якою він познайомився на благодійному вечорі, але через 29 років пара розлучилася. У січні 2020 року Роберт одружився з Енн Марі Паллан. Дітей він не мав.

Роберт Трамп та його перша дружина Блейн, Фото: Getty Images

На відміну від свого брата Дональда, Роберт вважав за краще уникати публічності, хоча дуже активно підтримував політичну кар’єру брата. В інтерв’ю за 2016 рік Роберт заявляв, що підтримує Дональда на тисячу відсотків.

Як виглядав молодший брат Дональда Трампа, Фото: Getty Images

А у червні 2020 року, незадовго до смерті, молодший брат лідера США подав до суду на свою племінницю Мері Трамп, прагнучи заблокувати публікацію її мемуарів "Надто багато і ніколи не достатньо". За словами Роберта, ця книга порушувала угоду про конфіденційність, підписану Мері у 2001 році при врегулюванні суперечки про спадщину їхнього діда, Фреда Трампа-старшого.

Публікацію книги тимчасово було припинено, але пізніше суддя ухвалив, що видавництво Simon & Schuster не пов’язане угодою про конфіденційність і має право опублікувати книгу. Незабаром мемуари побачили світ і стали бестселером, викликавши суспільний резонанс.

Роберт Трамп разом із дружиною та братом, Фото: Getty Images

Пізніше, у вересні 2020 року, Мері Трамп подала позов проти Дональда Трампа, його сестри Меріанн Трамп Баррі та спадщини Роберта Трампа, звинувачуючи їх у шахрайстві та позбавленні її частки у сімейному бізнесі. Але суд відхилив її позов.

Роберт Трамп підтримають політичну кар’єру Дональда, Фото: Getty Images

Від чого помер Роберт Трамп

У серпні 2020 року молодшого брата Дональда Трампа було госпіталізовано до лікарні, його стан був важким. Роберт помер на 72 році життя 15 серпня 2020 року в лікарні Нью-Йорка. Причин його смерті не розголошувалися.

Про свою втрату Дональд Трамп повідомив у заяві, яка з’явилася на сайті Білого дому: "З важким серцем я повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно пішов із життя сьогодні вночі. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Мені його сильно не вистачатиме, але ми ще зустрінемося", — говорилося в тексті.

Роберт Трамп помер у 2020 році, Фото: Getty Images

У ЗМІ процитували слова друга сім’ї про те, що можливою причиною смерті Роберта Трампа міг стати внутрішньомозковий крововилив після падіння. Але жодних підтверджень цієї інформації немає. Витрати на його похорон були оплачені особисто президентом Дональдом Трампом.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає батько Меланії й що про нього відомо. Він старший за Трампа всього на два роки.