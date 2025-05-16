Был похож на Трампа, но избегал публичности: от чего умер младший брат президента США и как он выглядел

Младший брат президента США был дважды женат

Президент США Дональд Трамп, мама которого работала горничной, вырос в кругу двух сестер и двух братьев. Самым младшим в их семье был Роберт. В отличие от своего брата Дональда, он старался вести закрытый образ жизни, несмотря на активное участие в семейном бизнесе.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел Роберт Трамп и от чего умер в 2020 году. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Роберт Трамп — что известно о покойном брате Дональда Трампа

Младший брат президента США Роберт Трамп родился 26 августа 1948 года в Куинсе (Нью-Йорк). Образование он получил в Бостонском университете, где специализировался на экономике. Но помимо этого, Роберт увлекался футболом, в 1969 году он стал капитаном команды, а в конце сезона был удостоен звания MVP (самый ценный игрок).

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Робертом (крайний справа)

Брат Дональда Трампа карьеру начал на Уолл-стрит, но вскоре присоединился к семейному бизнесу и начал управлять недвижимостью Trump Organization за пределами Манхэттена. Роберт также занимал должность президента Trump Management и входил в совет директоров ZeniMax Media, компании, известной своими видеоиграми, такими как Fallout и The Elder Scrolls.

Младший брат президента США Роберт Трамп, Фото: Getty Images

Роберт Трамп был женат дважды. В 1980 году его супругой стала Блэйн Берд, с которой он познакомился на благотворительном вечере, но спустя 29 лет пара развелась. В январе 2020 года Роберт женился на Энн Мари Паллан. Детей у него не было.

Роберт Трамп и его первая жена Блэйн, Фото: Getty Images

В отличие от своего брата Дональда, Роберт предпочитал избегать публичности, хотя очень активно поддерживал политическую карьеру брата. В интервью за 2016 году Роберт заявлял, что поддерживает Дональда на тысячу процентов.

Как выглядел младший брат Дональда Трампа, Фото: Getty Images

А в июне 2020 года, незадолго до смерти, младший брат лидера США подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп, стремясь заблокировать публикацию ее мемуаров "Слишком много и никогда не достаточно". По словам Роберта, эта книга нарушала соглашение о конфиденциальности, подписанное Мэри в 2001 году при урегулировании спора о наследстве их деда, Фреда Трампа-старшего.

Публикация книги временно была приостановлена, но позже судья постановил, что издательство Simon & Schuster не связано соглашением о конфиденциальности и имеет право опубликовать книгу. Вскоре мемуары вышли в свет и стали бестселлером, вызвав общественный резонанс.

Роберт Трамп вместе с женой и братом, Фото: Getty Images

Позже, в сентябре 2020 года, Мэри Трамп подала иск против Дональда Трампа, его сестры Мэрианн Трамп Барри и наследства Роберта Трампа, обвиняя их в мошенничестве и лишении ее доли в семейном бизнесе. Но суд отклонил ее иск.

Роберт Трамп поддерживат политическую карьеру Дональда, Фото: Getty Images

От чего умер Роберт Трамп

В августе 2020 года младший брат Дональда Трампа был госпитализирован в больницу, его состояние было тяжелым. Роберт умер на 72-м году жизни 15 августа 2020 года в больнице Нью-Йорка. Причины его смерти не разглашались.

О своей потере Дональд Трамп сообщил в заявлении, которое появилось на сайте Белого дома: "С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно ушел из жизни сегодня ночью. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне его будет сильно не хватать, но мы еще встретимся", — говорилось в тексте.

Роберт Трамп умер в 2020 году, Фото: Getty Images

В СМИ процитировали слова друга семьи о том, что возможной причиной смерти Роберта Трампа могло стать внутримозговое кровоизлияние после падение. Но никаких подтверждений этой информации нет. Расходы на его похороны были оплачены лично президентом Дональдом Трампом.

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