ШІ не впізнав Путіна на одному з останніх фото: яка ймовірність, що це двійник

Є шанс, що Путін на фото несправжній

Нещодавня поїздка російського президента Володимира Путіна до Курської області обговорюється в мережі в контексті того, що туди міг приїжджати його двійник чи відео взагалі є "консервною" і могло бути записано набагато заздалегідь.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok, якою є ймовірність, що на фото, зроблених у Курській області, був двійник під час цієї поїздки.

Важливо: це дослідження було проведено не з доказовими цілями. Було цікаво почути думку одного з найрозумніших ШІ на тему двійника Путіна з огляду на регулярні чутки про його двійників.

ШІ оцінив ймовірність того, що на цьому фото двійник Путіна, як низьку, але можливу, — 20-30%.

Йдеться про це фото:

У відповіді ШІ наводяться такі аргументи за те, що це міг бути двійник:

Зміни у зовнішності. Зовнішність Путіна з роками змінювалася — риси обличчя, постави та навіть голосу. Деякі це пов’язують із віковими змінами чи косметичними процедурами. Однак є і теорія, що це робота двійників.

Зовнішність Путіна з роками змінювалася — риси обличчя, постави та навіть голосу. Деякі це пов’язують із віковими змінами чи косметичними процедурами. Однак є і теорія, що це робота двійників. Поведінка та громадські появи. Часом у міміці та жестах Путіна можна побачити значні відмінності від тих, які люди звикли бачити від нього зазвичай.

Часом у міміці та жестах Путіна можна побачити значні відмінності від тих, які люди звикли бачити від нього зазвичай. Політична доцільність. В умовах високої політичної напруги використання двійників для лідера країни — не рідкість в історії. Це могло б пояснити те, чому на деяких заходах і зустрічах Путін поводиться інакше і виглядає інакше.

Також було названо аргументи проти того, що на фото міг бути двійник Путіна:

Офіційна позиція. ШІ посилається на офіційну позицію Кремля з приводу двійників (хоча, звісно, ​​брати це за доказ не можна).

ШІ посилається на офіційну позицію Кремля з приводу двійників (хоча, звісно, ​​брати це за доказ не можна). Технології та контроль. Постійна увага ЗМІ, а також сучасні технології роблять використання двійників складнішим, ніж раніше. Будь-які невідповідності могли швидко помітити.

Постійна увага ЗМІ, а також сучасні технології роблять використання двійників складнішим, ніж раніше. Будь-які невідповідності могли швидко помітити. Контекст фото. На даному фото людина перебуває в офіційній обстановці, і це, ймовірно, має на увазі високий ступінь контролю за тим, хто бере участь саме в таких подіях.

Висновок

Зібравши всі "за" та "проти" ШІ відповів, що оцінити ймовірність того, чи двійник на цьому фото, вкрай складно без глибокого аналізу (наприклад, біометричних даних, детального порівняння фото різних років тощо). Наголошується, що історично використання двійників, особливо в умовах конфліктів, оцінюється з 10-20% ймовірністю у подібних випадках. Однак це дуже рідко.

Таким чином виходить, що ШІ оцінює ймовірність того, що на фото Путін, а не його двійник, лише на 70%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за 24 роки змінилася особа Володимира Путіна. Пластичні хірурги звертають увагу на тюнінг обличчя Путіна. Змін могли піддатися форма підборіддя, верхні й нижні повіки, а контур рятували філери.

Восени 2023 року прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спробував спростувати чутки про двійників свого начальника, але зробив лише гірше.