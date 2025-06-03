Скандал у Держдепі: заступник Рубіо виявився одружений з непростою росіянкою з путінським минулим

Його дружина має родичів серед тих, хто допомагав Путіну прийти до влади в Росії

Заступник держсекретаря США з питань публічної дипломатії Даррен Бітті виявився одруженим на племінниці російського впливового бізнесмена і колишнього чиновника. Дружина американського дипломата має родичів серед тих, хто допомагав Путіну прийти до влади в Росії у 2000 році.

До призначення на посаду Бітті відкрито підтримував Путіна і критикував американську зовнішню політику. Про це пише британська газета The Telegraph.

Бітті одружився у травні 2021 року з Юлією Кириловою у Флориді. За даними з її соцмереж, дівчина навчалася спочатку в Москві, потім в Канаді та США.

Дядько Юлії — Сергій Черніков, російський бізнесмен, який заробив мільйони на виробництві алкогольних напоїв. У 2005 році його статок становив 150 мільйонів доларів. Черніков допомагав Путіну в його першій виборчій кампанії і отримав від нього особистий лист подяки.

Сергій Черніков, дядько Юлії Кирилової

Пізніше Черніков пішов у політику. Він працював у російському міністерстві природних ресурсів, потім став заступником губернатора Ненецького регіону. З 2008 по 2010 рік входив до Громадської палати Росії — організації, яку створив Путін.

Кирилова переїхала до Вашингтона 28 січня — за тиждень до того, як її чоловік почав працювати в Держдепі. Це видно з її сторінки у Facebook.

До роботи в уряді Бітті писав у соцмережах, що захоплюється Путіном. Він називав російського президента "хоробрим і сильним", а також стверджував, що Путін зробив для консерваторів у США більше, ніж будь-який американський республіканець.

Бітті також критикував американську політику, яку називав "глобалістською імперією". Він навіть писав, що західні організації працювали б краще, якби ними керував Путін. Ці пости він писав у 2021 році, вже після весілля з племінницею російського екс-чиновника.

Після призначення Бітті зайнявся ліквідацією американського підрозділу, який боровся з російською пропагандою. Центр протидії дезінформації був закритий у квітні цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у США розкрилися дивні деталі про "головного дипломата" Трампа. Він опікується всіма міжнародними питаннями в адміністрації президента США.