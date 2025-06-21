Втратили береги? Іран висунув США ультиматум та назвав умову повернення до переговорів

Тегеран готовий до того, щоб почути думку європейців, а також готовий до нових зустрічей та обговорень у майбутньому

Іран не буде повертатися до дипломатичних переговорів зі США, поки Ізраїль продовжує атаки на іранські ядерні та військові об'єкти. Якщо США хочуть обговорювати іранську ядерну програму, їм варто змусити Ізраїль припинити атаки на Іран.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times. Таким чином Арагчі прокоментував заяви своїх колег з Франції, Німеччини та Великої Британії, які заявили, що готові до дипломатичних переговорів, але тільки за участі США, а також заяву президента Дональда Трампа, що Іран нібито не хоче розмовляти з Європою, а буде говорити тільки з США.

"Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор — притягнутий до відповідальності за скоєні злочини", – сказав Арагчі.

Іранський міністр заявив, що Тегеран нічого не буде обговорювати з США, поки Вашингтон є "співучасником злочинів" проти Ірану. Водночас Тегеран готовий до того, щоб почути думку європейців, а також готовий до нових зустрічей та обговорень у майбутньому.

Нагадаємо, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами — Ізраїль атакує військові та ядерні об'єкти Тегерану, а той б'є по мирних городах. США може вступити у війну на боці Ізраїлю та використати найпотужнішу у світі неядерну бомбу з високоточним наведенням — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Ізраїль розглядає можливість провести ризиковану та зухвалу наземну місію проти ядерного заводу Ірану у Фордо, якщо США відмовляться вступити у війну та атакувати цей об'єкт. Завод, який не піддається ізраїльському озброєнню, може бути атакований групою спецпризначення.

Зазначимо, що у нинішній війні Ізраїлю проти Ірану президент США Дональд Трамп може стати на бік першого лише за двох умов. Вони будуть стосуватися фінансів і геополітики. Зі свого боку, Іран готовий атакувати американські військові бази на Близькому Сході у випадку, якщо США вирішать втрутитися у війну на боці Ізраїлю. Для атаки на сили США вже готові ракети та бойова техніка, а також залишки іранських "проксі" у регіоні.