"Відірваний від реальності" чи майбутній лідер: син шаха Ірану готується очолити країну, яка його не бачила 45 років

Син останнього шаха закликав світ не рятувати режим Ірану

Реза Пахлаві, 64-річний син останнього шаха Ірану, який живе в США з 1978 року, заявив, що нинішня влада в Тегерані ось-ось впаде. Після ізраїльських та американських ударів по Ірану він публічно оголосив, що готовий очолити "перехідний період" у країні.

Проте експерти сумніваються, чи має Пахлаві реальну підтримку всередині Ірану, адже він не був на батьківщині понад 45 років. Його претензії на владу та зв'язки з Ізраїлем викликають гострі дискусії серед іранської опозиції, пише Politico.

"Телеграф" розбирався, що відомо про сина шаха і чи підтримують його іранці.

Пахлаві втік з Ірану ще підлітком і майже півстоліття критикує тамтешню владу. Він створив опозиційну організацію і регулярно дає інтерв'ю західним ЗМІ. За даними Times of Israel, тепер він каже, що готовий стати лідером країни після падіння режиму.

Заява Пахлаві про готовий стати лідером країни

Пахлаві закликає іранських офіцерів переходити на його бік

Після нових ударів по Ірану Реза Пахлаві активізувався як ніколи. Він дає інтерв'ю всім підряд і каже, що лідер країни Алі Хаменеї "сховався в бункері як наляканий щур". Принц стверджує, що родичі високих чиновників вже готуються тікати з країни, а режим "доживає останні дні".

Інтерв'ю АВС

Пахлаві навіть створив спеціальний канал зв'язку для іранських військових, поліцейських і чиновників. Мовляв, хто хоче перейти на його бік — може писати йому прямо. За його словами, офіцери вже почали з ним контактувати і обіцяють підтримку.

Офіцери вже почали контактувати з Пахлаві

Принц заявив, що це "момент Берлінської стіни" для Ірану і закликав західні країни не рятувати режим переговорами. Він вважає, що зараз найкращий час для повалення влади в Тегерані.

Хто підтримує принца і хто критикує

Прихильники Пахлаві кажуть, що він — єдина надія Ірану на демократію. За опитуванням американських дослідників, 80% іранців воліють бачити його лідером замість нинішньої влади. В інтернеті створили петицію на його підтримку, яку підписали майже півмільйона людей. На мітингах іранців у США та Європі часто лунають вигуки на його підтримку.

Але експерти ставляться до цього скептично, пише Politico. Санам Вакіл з британського аналітичного центру Chatham House каже, що Пахлаві "відірваний від реальності". Вона нагадує: чоловік не був в Ірані 45 років, тому не розуміє, що відбувається в країні. Коли він намагався об'єднати опозицію в 2023 році, нічого не вийшло.

Реза Пахлеві. Фото з відкритих джерел

Тегеранський аналітик Мохаммад Хатібі взагалі називає Пахлаві "політичним нулем". За його словами, багато іранців вважають принца "маріонеткою Нетаньягу" через його зв'язки з Ізраїлем. Особливо після того, як він відмовився засудити ізраїльські удари по Ірану.

Скандальна поїздка до Ізраїлю

У квітні 2023 року Реза Пахлаві зробив щось, що шокувало багатьох іранців — поїхав до Ізраїлю. Це була перша публічна візит такого високого іранського діяча до єврейської держави. Його прийняв особисто прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, а супроводжувала міністр розвідки.

Пахлаві біля Стіни плачу. Фото: Соцмережі Рези Пахлаві

Пахлаві відвідав меморіал Голокосту, молився біля Стіни Плачу і заявив, що Іран та Ізраїль мають стати "стратегічними партнерами". Він нагадав, що колись давній перський цар Кір Великий звільнив євреїв з вавилонського полону. Тому, мовляв, іранці та ізраїльтяни — природні союзники.

Але ця поїздка викликала скандал. Іранська влада назвала Пахлаві "зрадником", а частина опозиції почала сумніватися в ньому. Адже більшість іранців підтримують палестинців, а не Ізраїль. Критики кажуть, що він просто шукає підтримки в Тель-Авіві для своїх планів повернення до влади.

Реза Пахлаві під час візиту до Ізраїлю у 2023 році

Життя в еміграції та боротьба з режимом

Майже 50 років Реза Пахлаві живе в США і не припиняє критикувати владу в Ірану. Він створив опозиційну організацію "Національна рада Ірану" і постійно їздить по світу з промовами. Зустрічається з політиками, дає інтерв'ю телеканалам і закликає западні країни тиснути на Тегеран.

У 2019 році створив проєкт під назвою "Фенікс Ірану" — план того, як має виглядати країна після падіння нинішньої влади. Пахлаві каже, що не хоче бути царем, а лише хоче провести країну через перехідний період до демократії. Проте багато хто вважає, що він все ж таки мріє про трон.

Опозиціонери з еміграції вирішили, що саме Реза Пахлаві має стати "лідером національної революції" до проведення вільних виборів. Але чи погодяться з цим іранці всередині країни — велике питання.

Син царя, який не став царем

Реза Пахлаві народився в Тегерані в 1960 році в королівській родині. Його батько правив Іраном майже 40 років, а мати була імператрицею. У 7 років хлопчика офіційно назвали спадкоємцем трону — майбутнім шахом. Дитинство провів у палаці, навчався літати на літаку вже в 11 років.

Mohammad Reza Pahlavi

Але у 1978 році 17-річного Резу відправили вчитися на військового льотчика до США. Саме тоді в Ірані почалися масові протести проти його батька. Революціонери вигнали шаха з країни, а владу захопили ісламські лідери. Реза так і не зміг повернутися додому.

Крон-принц Реза Пахлаві

Коли почалася війна між Іраном та Іраком, молодий принц пропонував воювати за свою країну як льотчик-винищувач. Але нова влада в Тегерані відмовила йому. З тих пір він живе в Америці і мріє повернутися в Іран як лідер.

Але питання залишається: чи реально Реза Пахлаві може стати лідером Ірану? Він живе за океаном майже півстоліття, його політична команда складається переважно з емігрантів, а зв'язки з Ізраїлем відштовхують багатьох іранців. Навіть якщо нинішня влада в Тегерані впаде, це не означає, що 84-мільйонна країна автоматично обере принца зі США своїм новим лідером.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про Ізраїль та Іран, які домовилися про перемир’я. Втім, це перемир'я, схоже, тільки на папері.