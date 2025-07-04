Розмова Трампа і Зеленського дала свої плоди? З'явились нові деталі щодо поставок зброї Україні

Лідери держав зідзвонились 4 липня

Президент США Дональд Трамп цілком може відновити поставки зброї Україні, зокрема і ракет Patriot. Його розмова з президентом України Володимиром Зеленським мала позитивний вплив на це питання.

Про це пише Reuters, посилаючись на своє джерело. Зазначається, що лідери держав під час 40-хвилинної розмови порушували питання поставок.

"Одне джерело, інформоване про розмову, повідомило, що вони оптимістично налаштовані щодо відновлення поставок ракет Patriot після того, що вони назвали "дуже хорошою" розмову між президентами", — йдеться у матеріалі.

На думки співрозмовників, Зеленський обговорював з Трампом надання додаткових ракет та систем ППО, зокрема і ракет Patriot. Така увага до протиповітряної оборони обумовлення рекордними масованими атаками на Київ та Україну нещодавно.

Нагадаємо, що 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хв. Деякі ЗМІ вже назвали її "дуже хорошою і позитивною". Навіть сам президент України наголосив, що говорив з американським колегою не тільки про завершення війни і шляхи досягнення миру, а й про надання допомоги Україні, аби протистояти російським атакам та штурмам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США ухвалили рішення призупинити постачання деяких типів озброєння Україні. Адже у Білому домі стурбовані тим, що запаси боєприпасів до ППО та високоточної зброї вичерпуються.