"Він — професіонал". Трамп знову згадав про Путіна і висловився щодо допомоги Україні (відео)

Трамп підкреслив, що Росія усвідомлює ефективність санкційного та дипломатичного тиску

Президент США Дональд Трамп зробив нову гучну заяву щодо війни в Україні та поведінки президента Росії Володимира Путіна. Разом із тим він наголосив, що його санкції — більш жорсткі, ніж Джо Байдена.

Про це він сказав в інтерв'ю американським журналістам, пише Reuters. Лідер Вашингтона зазначив, що дії Путіна не залишають сумнівів: "Схоже, він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей".

На цьому тлі Трамп запевнив, що Сполучені Штати не припинять допомогу Україні, зокрема в постачанні Patriot: "Вони потрібні їм для оборони. Це майже неймовірно, але ми вибили 14 із 14", — сказав він.

На запитання журналістки, чи відправить американський уряд ще ракети до Києва, політик сказав: "Так, ми можемо це розглянути".

Політик також нагадав, що мав попередню телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка, за його словами, залишила в нього вкрай негативне враження. Президент США знову акцентував, що не сприймає позицію Кремля та розглядає можливість більш жорсткої відповіді на дії Росії.

Він заявив, що у своїй зовнішній політиці діяв суворіше, ніж у випадку з Іраном, і що РФ розуміє силу санкційного та дипломатичного тиску. "Зараз ми багато говоримо про санкції, і він розуміє, що вони можуть послідувати. Він — професіонал", — сказав про Путіна Трамп.

Що відомо про бесіду Трампа й Путіна

3 липня відбулася телефонна розмова між президентами США та РФ Дональдом Трампом Володимиром Путіним, яка тривала майже годину. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, розмова проходила в діловому й конструктивному форматі. Трамп знову закликав до якнайшвидшого завершення війни в Україні, натомість очільник Кремля наголосив, що Росія не відступиться від своїх цілей, пов'язаних із врегулюванням війни.

Під час переговорів лідери не обговорювали конкретні дати наступного раунду переговорів у Стамбулі, а також не порушували питання припинення постачання зброї Україні. Окрім того, політики торкнулися теми ситуації на Близькому Сході, зокрема Ірану, підкресливши важливість політико-дипломатичних засобів для врегулювання конфліктів. Водночас, як зазначив Ушаков, ідея зустрічі між Трампом і Путіним залишається актуальною, хоча на даний момент її не обговорювали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість поновити постачання зброї Україні, включно з ракетами Patriot. Його розмова з президентом Володимиром Зеленським 4 липня позитивно вплинула на це рішення.