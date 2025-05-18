Папа Римський Лев XIV: Україна потребує справедливого миру

Понтифік підкреслив, що зараз Україна страждає – їй потрібний справедливий мир

Під час церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані 18 травня новий понтифік у своїй кінцевій промові згадав Україну. Він також заговорив про необхідність миру та висловився про це буквально кількома словами.

Так, в останні хвилини свого виступу Папа Римський наголосив, що "через ворожість в Україні загинула велика кількість молодих людей". Тому, як він сказав, держава потребує справедливого миру.

"Очікуються переговори для миру. Для тривалого та справедливого миру", — наголосив понтифік.

Також у своїй промові Папа Римський Лев XIV згадав війну у Секторі Газа.

"Ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають від війни в Газі. Діти, сім’ї, люди похилого віку…", — підкреслив він.

Що відомо про новий понтифік

69-річного кардинала Роберта Прево, який народився в Чикаго, було обрано наступником покійного Папи Франциска на початку цього місяця після конклаву, який тривав менш як 26 годин.

Кардинал Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (США). З 2001 по 2013 рік він очолював Августинський орден, а в 2014 році був призначений титулярним єпископом Суфара і апостольським адміністратором єпархії Чиклайо в Перу. Єпископом цієї єпархії став у вересні 2015 року. Пізніше також виконував обов’язки адміністратора у Кальяо. У січні 2023 року Папа Франциск призначив його префектом Дикастерії у справах єпископів, а у вересні 2023 — кардиналом-дияконом з титулом церкви Санта-Моніка.

Прево активно працював у структурах Святого Престолу: входив до складу Конгрегації у справах духовенства та Конгрегації у справах єпископів. У Перу він був членом постійної ради єпископату, очолював комісію з питань освіти та культури, а також співпрацював із Карітасом Перу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на церемонію інтронізації Папи Римського Лева XIV приїхала велика кількість світових лідерів та членів королівської родини. У тому числі на заході був президент України Володимир Зеленський.