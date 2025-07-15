"Ми досі ненавидимо це". Соратники Трампа розкритикували його рішення озброїти Україну, - Politico

Деякі у США переймаються, що "не можуть контролювати" Україну

Рішення президента США Дональда Трампа про продаж зброї для України за гроші європейців, викликало неоднозначну реакцію серед його прибічників з групи MAGA. Однак президент США наполягає, що це не суперечить його принципам.

Як пише Politico, вони "насторожені і збентежені тим, як швидко президент перейшов від лайки Зеленського як невдячного до того, щоб виставляти українців як зразок мужності". Те, що США отримають гроші за зброю для України трохи пом'якшує ситуацію, але не радикально.

"Європейські гроші пом'якшують це. Але ми досі ненавидимо це. Це не наша війна, і ескалація не на користь Америки", — сказав один із колишніх співробітників передвиборчого штабу Трампа.

Колишній старший радник Трампа Стів Беннон розкритикував президента у своєму подкасті War Room. Він заявив, що "пріоритетом номер один" для Зеленського нібито є затягування Трампа у конфлікт ще глибше.

"Ми маємо намір озброїти людей, яких буквально не можемо контролювати. Це не глобальна війна із терором. Це старомодна, виснажлива війна на кривавих землях Європи – і нас втягують у неї", — поскаржився Беннон.

Проте Трамп стоїть на тому, що озброєння України узгоджується з його стратегією "Америка, перед усім". Зокрема й тим, що тепер за цю зброю заплатить Європа.

Як розповідав "Телеграф", оглядач Девід Ігнатіус назвав три причини, чому Трамп змінив своє ставлення до глави Росії Володимира Путіна. Він поділився деталями розмови президентів США та України.