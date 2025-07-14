Рус

Знову став "красенем": українці бурхливо відреагували на заяви Трампа, найкращі меми

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дональд Трамп Новина оновлена 14 липня 2025, 23:33
Дональд Трамп

Користувачів мережі не зупинити

Президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо України та обіцяє надати їй зброї на мільярди доларів, хоч і за гроші НАТО. Ну а оскільки відносини в українських користувачів мережі з американським лідером із самого початку поточного року можна описати терміном "емоційна гойдалка", то й зараз у мережі знову спалахнули бурхливі пристрасті.

Так вже "історично" склалося, що будь-яку гучну подію в мережі відзначають хвилею мемів, а тому нові заяви Трампа отримали свою порцію уваги. "Телеграфу" ж залишилося лише зібрати найкращі з них.

Спочатку користувачі вирішили зобразити циклічність зміни українських настроїв схематичним зображенням.

Трамп та Україна Меми
Попереду тільки хороші новини, але це не точно

Після чого у мережі урочисто проголосили про фундаментальні зміни народного світогляду.

Трамп меми
Вітер змін подув в інший бік

Звичайно, найголовніше в цій усій історії те, що американський президент визнав просту істину, яку озвучив ще Леонід Кучма. До речі, з цієї причини росіяни вписали другого президента України в "ідеологи українського націоналізму".

Трамп та меми про Україну
Ця історія почалася ще за часів Володимира Великого та Золотої орди...

Але, мабуть, зараз найгучніше радіють ті українці, які з самого початку сподівалися на те, що Трамп зрештою стане на бік України.

Трамп та Україна знову потрапили до меми
Усім нам потрібно трохи перемог у житті, ну хоч зрідка

Таким чином у мережі вже почали звучати припущення, що ось зараз нарешті все зміниться. Ну принаймні заставка на телефоні точно не щодня змінює себе.

Трамп обіцяє допомогу Україні, меми
Як раніше вже не буде

Ну а для тих, хто все проспав, варто коротко нагадати в чому була суть заяви Трампа.

Але не варто також забувати про всіх, хто намагався змусити Трампа передумати. Наприклад, про його дружину Меланію, яка після чергових "гарних розмов" чоловіка з Путіним нагадувала йому, що Росія продовжує бомбардувати Україну. До речі, у мережі її вже почесно вписали до лав "українських агентів" і вручили кепку ЗСУ.

Меланія Трамп Меми про Україну
Не всі герої носять плащ. Іноді достатньо "пікселя"

Як повідомлялося раніше, заяви Трампа про постачання зброї Україні викликали бурхливу реакцію в мережі. Однак разом із надією деякі експерти висловили скептицизм і запропонували поки що не особливо радіти та дочекатися практичних дій від Білого дому.

Теги:
#Україна #Жарти #Гумор #Дональд Трамп #Меми