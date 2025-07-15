"Чому не вдарили по Москві?". Стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського

Глава США розглядав навіть передачу Києву ракет "Томагавк"

Дональд Трамп змінив свою позицію й тепер має намір озброїти Україну для захисту від російської агресії. На зміну його настрою вплинули три фактори.

Як пише оглядач Девід Ігнатіус у статті для Washington Post, Трамп також розглядав можливість передачі Україні крилатих ракет "Томагавк". Саме їх США використали для ударів по іранських цілях у червні. Якщо запустити "Томагавки" з території України, вони можуть долетіти до Москви та Санкт-Петербурга.

Ігнатіус пише, що питання надання "Томагавків" Києву обговорювалося, проте наразі ці ракети виключені зі списку поставок. Їх можуть надати пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більше важелів впливу на Росію.

Трамп питав Зеленського, чому Україна не вдарила по Москві

"Джерело повідомило мені, що рішучість Трампа тиснути на Путіна прозвучала минулого тижня під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по Москві. "Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю", – сказав Зеленський. Трамп сказав, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна, не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург", — пише оглядач.

Чому Трамп вирішив посилити тиск на Росію

Ігнатіус, посилаючись на свого співрозмовника, знайомого з тим, що відбувається у адміністрації президента США, пише, що Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин. Перша — на його думку, Путін виявляє неповагу до Трампа, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню.

По-друге, Трамп побачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" проти Ірану. Третя причина — Трамп переконався, що Путін вестиме переговори лише перед загрозою застосування більшої сили.

"Як люблять говорити росіяни, Трамп вирішив "ескалувати, щоб деескалювати". Трамп зробив правильний вибір, визнавши, що Путін не піде на поступки без посилення тиску. Але президент також обрав курс ескалації, ризики якої невідомі", — йдеться у статті.

Оглядач наголосив, що Трамп відмовився відповідати на єдине питання під час засідання в Овальному кабінеті 14 липня. Це питання "якщо Путін вирішить продовжити ескалацію, наскільки далеко ви готові зайти у відповідь?".

"Не ставте мені такого питання: "Як далеко?" Я просто хочу врегулювати війну", — різко відповів Трамп.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Трамп вперше за час другої каденції планує надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадщину" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.