Комплекси чи пускові? У Пентагоні не змогли прокоментувати заяву Трампа щодо Patriot

У Пентагоні рекомендують звертатися із запитами до Білого дому

Міністерство оборони США не змогло пояснити заяву президента Дональда Трампа щодо систем протиповітряної оборони Patriot для України. В Пентагоні не можуть сказати, отримає Україна 17 батарей Patriot, або ж тільки 17 пускових установок.

Про це заявив спікер Пентагону під час брифінгу для преси 14 липня. Він заявив, що у міністерстві оборони США не володіють інформацією стосовно цього питання.

"Рекомендуємо звернутися за роз'ясненнями до Білого дому", – додав він.

Український військовий із позивним "Алекс", який веде канал "Офіцер", вважає, що Трамп сам "не розуміє", про що він сказав. Тому варто дочекатися якихось конкретних дій.

"17 систем Patriot? Чи 17 батарей Patriot? А може 17 пускових установок Patriot? Між цими трьома термінами дуже суттєва різниця, але я на 95% впевнений, що навіть сам Трамп не розуміє поки, що він мав на увазі. Поки просто вболіваємо за прискорення постачання, бачу, що багато джерел зазначають, що вони відбуватимуться в декількамісячній перспективі через ряд причин; поки особливо не зважаю на це, бо Трампу зараз потрібно різко та швидко показати серйозні наміри путіну і це потрібно робити не словами, а діями", — зазначив він.

При цьому передача саме 17 батарей – це важкий та довгий процес. До того ж безпосередньо самі США мають лише 50-60 батарей Patriot, а вартість 17 батарей значно перевищила б ті 10 мільярдів доларів, на які США хочуть продати озброєння для України. Водночас, якщо мова йде про пускові — 17 установок за американським штатом складають 2-3 батареї (або шість, або вісім пускових). Також ця цифра вписується у фінансові розрахунки.

Нагадаємо, Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати їх Збройним силам України.

Президент Володимир Зеленський 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія.